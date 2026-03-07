Incauta CBP casi $1.7 millones en cocaína en el Puente Colombia-Solidaridad

Iba en un camión comercial que transportaba un remolque vacío

LAREDO, Texas— Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puerto de Entrada de Laredo, incautaron recientemente cocaína valuada en más de $1.7 millones escondida dentro de un camión comercial.

“Esta incautación refleja la incansable dedicación de nuestros oficiales de primera línea de la CBP a nuestra misión de seguridad fronteriza y su eficaz uso de la tecnología”, declaró Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

“Se trata de una cantidad significativa de cocaína que no llegará a nuestras calles ni contaminará nuestras comunidades”, apuntó.

La incautación ocurrió el 26 de febrero en el Puente Colombia-Solidaridad cuando un oficial de CBP remitió un camión comercial que transportaba un remolque vacío, para una inspección secundaria.

Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron 54 paquetes con un total de 129.63 libras de presunta cocaína. El narcótico tiene un valor en la calle de $1,730,836.

La CBP incautó los narcóticos. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional investigan la incautación.