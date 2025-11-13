Rob Gronkowski se retira oficialmente como Patriot de Nueva Inglaterra

El ícono de la NFL firmó un contrato simbólico de un día para cerrar su carrera con el equipo donde ganó tres Super Bowls, cumpliendo además el deseo de una amiga fallecida

Rob Gronkowski, quien fuera ala cerrada de los Patriots de Nueva Inglaterra, llega para la ceremonia de inducción al salón de la fama del equipo de Tom Brady, quien fuera quarterback del equipo, en el Gillette Stadium el 12 de junio de 2024, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Rob Gronkowski ya se consideraba un Patriot de Nueva Inglaterra de por vida.

Ahora lo hizo oficial y cumplió el deseo de una amiga de toda la vida.

Gronkowski firmó un contrato de un día con los Patriots el miércoles para retirarse como miembro del equipo con el que ganó tres Super Bowls durante sus 11 años de carrera en la NFL.

“Soy un Patriot de por vida. Mi carrera comenzó aquí y necesitaba absolutamente terminar aquí”, afirmó Gronkowski después de la firma ceremonial junto al propietario del equipo, Robert Kraft.

Si bien Kraft dijo que había planes para que Gronkowski se retirara formalmente como un Patriot después de ser elegido para el salón de la fama del equipo, el proceso se aceleró recientemente.

Fue durante la inauguración de un parque denominado “Gronk Playground” en Boston, en la que Gronkowski estuvo presente en agosto, que su amiga de toda la vida y socia de caridad, Susan Hurley, hizo una solicitud.

Hurley, exanimadora de los Patriots que trabajó con cientos de organizaciones benéficas de la zona a través de su empresa CharityTeams, le pidió que lo hiciera oficial y se retirara como miembro del equipo.

A principios de este mes, cuando Hurley falleció de cáncer, Gronkowski dijo que honrar su solicitud era una “decisión obvia”.

“Toda la personalidad de Gronk, todo sobre mí… fue todo gracias a los fanáticos aquí en Nueva Inglaterra, fue todo gracias a mis compañeros de equipo que me aceptaron y a todos los demás aquí”, expresó. “Simplemente aceptaron quién era desde el principio y me abrazaron, permitiéndome simplemente jugar al fútbol americano en el campo de juego”.

Desde el principio, “Gronk” se reveló como una presencia amante de la diversión y de los touchdowns en el vestuario de los Patriots. Su personalidad, tanto dentro como fuera del campo, era tan grande como sus bíceps, y siempre parecía el alma de la fiesta.

Kraft dijo que la huella de Gronkowski en la franquicia fue inmediata y duradera.

“Sus actuaciones decisivas fueron legendarias. Su personalidad imponente y sus conexiones con los fanáticos realmente lo han convertido en un ícono de Nueva Inglaterra”, comentó Kraft.

Gronkowski dijo que los recuerdos de su época en Nueva Inglaterra inundaron su mente al estar de regreso en la sede del equipo. Pero comentó que vencer a los Seahawks de Seattle y ganar su primer anillo de Super Bowl para culminar la temporada 2014 es, con mucho, su recuerdo más especial.

Durante sus 11 temporadas en la liga, Gronkowski se estableció posiblemente como el mejor ala cerrada de la NFL.

Seleccionado por los Patriots en 2010, pasó los primeros nueve años de su carrera en Nueva Inglaterra, ganando tres anillos de Super Bowl como uno de los objetivos favoritos de Tom Brady.

Gronkowski se retiró después de la temporada 2018 y se ausentó en 2019, convirtiéndose en analista de Fox Sports.

Pero regresó a jugar en 2020, uniéndose a Brady en Tampa Bay, donde ganaron otro anillo juntos esa temporada. Jugó por última vez en 2021 y regresó a Fox Sports en 2022, donde desde entonces ha tenido un papel como analista a tiempo completo.