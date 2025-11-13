El Dólar
Durant y Sheppard guían paliza de Rockets sobre Wizards

Houston dominó de principio a fin con 23 puntos de Kevin Durant y 21 de Reed Sheppard, mientras Washington sufrió su décima derrota consecutiva pese a los 25 puntos de Alex Sarr

Kevin Durant, de los Rockets de Houston, dribla a Kyshawn George, de los Wizards de Washington, en el duelo del miércoles 12 de noviembre de 2025 (AP Foto/Eric Christian Smith)
AP

HOUSTON.- Kevin Durant anotó 23 puntos y Reed Sheppard añadió 21, su mejor marca de la temporada desde el banquillo, para ayudar a que los Rockets de Houston doblegaran el miércoles 135-112 a los Wizards de Washington, quienes llegaron a 10 derrotas en fila.

Houston estuvo arriba por dos dígitos durante la mayor parte del duelo y tenía una ventaja de 27 puntos al medio tiempo. Washington superó a los Rockets 33-22 en el tercer cuarto para reducir la ventaja a 103-87 al entrar en el período final.

Un triple de Bub Carrington acercó a Washington a 16 puntos nuevamente con unos ocho minutos por jugar, antes de que los Rockets montaran una racha de 5-0, culminada por un triple de Sheppard, para extender la diferencia a 121-100.

Alperen Sengun encestó un triple por Houston para poner el marcador 126-105 con aproximadamente 3:30 minutos por jugar y el entrenador Ime Udoka vació el banquillo.

Alex Sarr, la segunda selección del draft de 2024, totalizó 25 puntos y 11 rebotes por los Wizards, que cayeron a 1-11 esta temporada. Kyshawn George añadió 16 puntos, nueve asistencias y seis rebotes.

