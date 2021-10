Rezagados agotan vacunas y piden más dosis Sinovac

NUEVO LAREDO, TAM.– Ayer lunes arrancó la jornada de vacunación para las personas rezagadas con las segundas dosis de las vacunas Pfizer y Sinovac, ésta última se agotó rápidamente.

Gastón Herrera Arredondo, subdelegado regional de Bienestar en la ciudad dijo que fueron alrededor de 500 dosis de Sinovac y 12 mil 500 de Pfizer las que arribaron a este municipio.

“Habíamos pedido una remesa de 500 vacunas para quienes se habían registrado con anticipación, sin embargo, acudieron más personas que no estaban registradas y que estaban solicitando la vacuna, por eso se terminaron inmediatamente”, comentó.

El funcionario mencionó que ya están realizando las gestiones correspondientes para adquirir más dosis de Sinovac para que se puedan inmunizar las personas que se quedaron pendientes.

“En cuanto a las vacunas Pfizer tenemos suficientes, todavía vamos a estar aplicando las dosis hasta el miércoles, esperamos que cada día se vacunen más de 4 mil personas”, aseguró.

Reyes Fernández de 49 años habitante de la colonia Virreyes, se trasladó hasta el módulo de vacunación ubicado en el centro cívico para aplicarse por segunda vez la vacuna anti covid.

“Estoy muy contento porque ya me apliqué la vacuna, lo hice por prevención para cuidar mi salud y la de los demás, es importante que todos nos vacunemos para salir pronto de esta situación que nos afecta a todos, no había tenido la oportunidad de ponerme la segunda dosis, afortunadamente hoy pude aplicarme la vacuna”, comentó. Por su parte, Rosalía Alvarado quien vive en la colonia Villas de San Miguel manifestó sentirse segura con la aplicación de la vacuna, ya que siente más tranquilidad al saber que está protegida contra el virus.

“Ya con la segunda dosis me siento más protegida, no había tenido oportunidad de acudir a vacunarme, afortunadamente ya me aplicaron la segunda dosis de Sinovac”, expresó la mujer que trabaja en el sector maquilador.

Para Ana Mía Tomes de 46 años habitante de la colonia Reservas Territoriales señaló sentirse mejor con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer.

“Me siento bien, protegida, con la vacuna cuido la salud de mi familia principalmente de mis hijos, sé que, si me llego a contagiar, no me enfermare de gravedad, me siento muy contenta, ahora solo espero que no me haga alguna reacción, pensé mucho para aplicármela, por eso vine hasta ahorita”, aseguró.

Herlinda Aguilar de 50 años, residente de la colonia Oradel aseguró que con la aplicación de la vacuna espera que pronto termine la pandemia.

“Es por el bien de nosotros y nuestras familias, es protección contra el virus, ya con la aplicación me siento más tranquila, sé que, si me enfermo, no va hacer de gravedad, yo había estado acudiendo, pero nunca alcanzaba y por fin hoy me la aplicaron”, finalizó.

