Revelan detalles de la ordenación episcopal de Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez

Nuevo Laredo, Tam.– En conferencia de prensa, encabezada por el Padre Jesús Alberto Tijerina Bernal y el Padre José Salvador Rojas Saenz, coordinador Diocesano de Liturgia, anunciaron los detalles de la ordenación episcopal e inicio del ministerio de Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez.

“Como saben, la llegada de nuestro cuarto obispo será el día miércoles 14 de enero del 2026, la misa será a las 12 del medio día en nuestra Catedral del Espíritu Santo. Pero antes de la Eucaristía habrá otra celebración ese mismo día 14 de enero, será una conferencia de prensa ya con Monseñor Luis Carlos, a las 10 de la mañana en la iglesia de Santo Niño. Sería su primera interacción con la prensa ya en Nuevo Laredo”, comentó el Padre Tijerina Bernal.

Siguiendo con el programa para ese día, Monseñor Luis Carlos irá de la Parroquia Santo Niño hasta la rotonda del monumento a Benito Juárez, donde bajará de su vehículo y caminará hasta Catedral del Espíritu Santo, para llegar a su ordenación episcopal como Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo.

“Ya que llegue Monseñor Luis Carlos a la iglesia de Catedral, a las 12 dará inicio la Eucaristía que sería el tercer momento o estación de su llegada, donde ya será ordenado obispo. Al término de la misma será guiado por quien lo nombre obispo, para ser introducido ya como administrador de la Catedral”, explicó por su parte el Padre José Salvador Rojas.

Para concluir, ambos sacerdotes coincidieron que se espera sea un evento muy concurrido por la magnitud y lo que significa la primera ordenación de un obispo en la Diócesis de Nuevo Laredo, contemplando asistan al menos 200 personas, desde Chihuahua, para esta ordenación entre párrocos, amigos, familiares y feligreses de donde ha servido Monseñor Luis Carlos.

Mons. Luis Carlos Lerma Martínez es actual vicario general de la Arquidiócesis de Chihuahua.