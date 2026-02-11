Reunión productiva entre Jorge Miranda Niño y colonos de Bertha del Avellano

Nuevo Laredo, Tam.- En una reunión celebrada este martes, el licenciado Jorge Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, se reunió con colonos de la colonia Bertha del Avellano para brindar asesoría jurídica gratuita y escuchar sus necesidades.

Más de sesenta personas se reunieron para escuchar el mensaje de Miranda Niño, quien les habló sobre el proyecto para fortalecer los lazos familiares y la apertura de justicia para todos. La reunión fue muy productiva, ya que se resolvieron dudas y se ofrecieron soluciones inmediatas a ciertos problemas en temas de consejería y asesoría.

El Lic. Gustavo Quintana también estuvo presente, platicando con los asistentes y compartiendo el momento. Los vecinos del sector se mostraron contentos por la plática y la atención recibida, y agradecieron la disposición del licenciado Miranda Niño y del Lic. Quintana para escuchar y ayudar a la comunidad.

La reunión fue un ejemplo de la labor social que realiza la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, liderada por Miranda Niño, para apoyar a la comunidad y promover la justicia y la igualdad. La reunión se llevó a cabo en un ambiente de cordialidad y respeto, y se espera que sea el inicio de una serie de encuentros similares para seguir trabajando en beneficio de la comunidad.