El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.00
EN VIVO

Reunión productiva entre Jorge Miranda Niño y colonos de Bertha del Avellano

La reunión fue un ejemplo de la labor social que realiza la Barra de Abogados de Nuevo Laredo

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- En una reunión celebrada este martes, el licenciado Jorge Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, se reunió con colonos de la colonia Bertha del Avellano para brindar asesoría jurídica gratuita y escuchar sus necesidades.

Más de sesenta personas se reunieron para escuchar el mensaje de Miranda Niño, quien les habló sobre el proyecto para fortalecer los lazos familiares y la apertura de justicia para todos. La reunión fue muy productiva, ya que se resolvieron dudas y se ofrecieron soluciones inmediatas a ciertos problemas en temas de consejería y asesoría.

El Lic. Gustavo Quintana también estuvo presente, platicando con los asistentes y compartiendo el momento. Los vecinos del sector se mostraron contentos por la plática y la atención recibida, y agradecieron la disposición del licenciado Miranda Niño y del Lic. Quintana para escuchar y ayudar a la comunidad.

La reunión fue un ejemplo de la labor social que realiza la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, liderada por Miranda Niño, para apoyar a la comunidad y promover la justicia y la igualdad. La reunión se llevó a cabo en un ambiente de cordialidad y respeto, y se espera que sea el inicio de una serie de encuentros similares para seguir trabajando en beneficio de la comunidad.

Donovan Carrillo avanza de nuevo, en logro inédito para México

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.