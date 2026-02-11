El cierre del espacio aéreo de El Paso se debió a drones de cárteles mexicanos: EU

La FAA reabrió el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso en Texas el miércoles por la mañana

ARCHIVO - Un cartel de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York, el 16 de marzo de 2017. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

WASHINGTON (AP) — La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) reabrió el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso en Texas el miércoles por la mañana, solo unas horas después de anunciar un cierre de 10 días que hubiera suspendido todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto.

La FAA informó por redes sociales que levantaba el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, afirmando que no había amenaza para la aviación comercial y que todos los vuelos se reanudarían.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo en una publicación en X que la FAA y el Departamento de Defensa “actuaron rápidamente para abordar una incursión de drones de cárteles. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región”.

Dijo que los vuelos normales se reanudarían el miércoles por la mañana.

El funcionario no especificó cuántos drones participaron ni qué se hizo específicamente para desactivarlos.

Se esperaba que el cierre anunciado causara interrupciones significativas dado su duración y el tamaño del área metropolitana.

El Paso, una ciudad fronteriza con casi 700.000 habitantes y más grande si se incluye el área metropolitana circundante, es un centro de comercio transfronterizo junto a Ciudad Juárez, México. El breve cierre no incluyó el espacio aéreo mexicano.

El aeropuerto informó en una publicación de Instagram que todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto estarían suspendidos desde la noche del martes hasta la noche del 20 de febrero, incluyendo vuelos comerciales, de carga y de aviación general. Sugirió a los viajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre los vuelos.

La legisladora Veronica Escobar, una demócrata cuyo distrito incluye El Paso, instó a la FAA a levantar las restricciones en un comunicado el miércoles por la mañana. No se dio aviso previo a su oficina, a la ciudad de El Paso ni a las operaciones del aeropuerto, dijo.

“La decisión altamente consecuente de la FAA de cerrar el Aeropuerto de El Paso durante 10 días no tiene precedentes y ha generado una preocupación significativa dentro de la comunidad”, señaló Escobar. “Por lo que mi oficina y yo hemos podido reunir durante la noche y esta mañana, no hay una amenaza inmediata para la comunidad o las áreas circundantes”.

El aeropuerto se describe a sí mismo como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México. Southwest, United, American y Delta operan vuelos allí, entre otras compañías.

Una restricción temporal de vuelo similar por razones especiales de seguridad durante el mismo período de tiempo se impuso alrededor de Santa Teresa, Nuevo México, que está a unos 24 kilómetros (15 millas) al noroeste del aeropuerto de El Paso.

Southwest Airlines dijo en un comunicado que ha pausado todas las operaciones hacia y desde El Paso bajo la dirección de la FAA.

“Hemos notificado a los clientes afectados y compartiremos información adicional a medida que esté disponible”, informó Southwest Airlines. “Nada es más importante para Southwest que la seguridad de sus clientes y empleados”.