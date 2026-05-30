Director de la OMS llega al epicentro de brote de ébola

El virus aún supera la velocidad de la respuesta a pesar de mejores instalaciones sanitarias y la llegada de ayuda

El director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus (der) es recibido en el aeropuerto de Bunia, Congo, el 30 de mayo del 2026. (AP foto/Moses Sawasawa)

El director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus (der) es recibido en el aeropuerto de Bunia, Congo, el 30 de mayo del 2026. (AP foto/Moses Sawasawa)

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El director de la Organización Mundial de la Salud llegó el sábado a la ciudad de la República Democrática del Congo que se ha convertido en el epicentro del brote de ébola, donde el virus aún supera la velocidad de la respuesta a pesar de mejores instalaciones sanitarias y la llegada de ayuda.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus llegó a Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, donde visitará un centro de tratamiento y se reunirá con autoridades locales, trabajadores de salud y familias afectadas en Bunia.

“La mejor manera de abordar esto es proporcionar todo el apoyo necesario para combatir la enfermedad en su epicentro y seguir ofreciendo toda la asistencia que sea necesaria”, declaró Tedros a los periodistas a última hora del viernes.

La OMS informó el viernes que las autoridades han reportado 906 casos sospechosos y 223 muertes. La vecina Uganda ha confirmado nueve casos y un deceso, indicó el viernes el Ministerio de Salud ugandés.

El virus Bundibugyo, el tipo de ébola actual, no tiene tratamiento ni vacuna aprobados.

“Esta es una situación difícil, y lo reconocemos. Pero la República Democrática del Congo ya se ha enfrentado al virus del ébola en muchas ocasiones. Confiamos en que una vez más pueda poner este brote bajo control”, subrayó Tedros a los periodistas el viernes, después de reunirse con la primera ministra Judith Suminwa Tuluka.

La ayuda médica donada por la Unión Europea llegó el jueves a Ituri, epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo, y se esperan más envíos durante los próximos ocho días. Estados Unidos anunció el envío de 80 millones de dólares en ayuda adicional con lo que su compromiso total supera los 112 millones de dólares.

Los esfuerzos de respuesta en los hospitales Rwampara y General de Bunia parecen más organizados, con personal adicional, equipo de protección y suministros médicos, aunque los pacientes siguen llegando a toda hora, observó un reportero de AP el viernes.

La respuesta no ha mantenido el ritmo de uno de los brotes de propagación más rápida registrados, advirtió el sábado Médicos Sin Fronteras, o MSF.

“Nunca antes un brote de ébola había registrado tantos casos tan pronto después de su declaración”, indicó en un comunicado el doctor Alan González, subdirector de operaciones de MSF .

“Nadie conoce la verdadera magnitud y gravedad de este brote”, declaró González al pedir una expansión inmediata de las pruebas, un despliegue más rápido de trabajadores de ayuda y un acceso sostenido para los suministros médicos.

Los peligros que enfrentan los trabajadores de salud se han intensificado por la ira entre los residentes por los estrictos protocolos médicos para manejar los cuerpos de las víctimas, que chocan con los ritos funerarios locales. Residentes han lanzado al menos tres ataques contra centros de salud.

Los ataques en Ituri por parte de las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo rebelde aliado del grupo Estado Islámico, y una coalición de milicias étnicas también han obstaculizado la respuesta.

La enfermedad también se ha reportado en las provincias congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, al sur de Ituri, donde el grupo rebelde M23 respaldado por Ruanda controla muchas ciudades clave, incluidas Goma y Bukavu. Los rebeldes han reportado dos casos.

Uganda y Ruanda han cerrado sus fronteras, mientras que el gobierno estadounidense la semana pasada prohibió la entrada de personas que no fueran titulares de pasaporte estadounidense que hubieran visitado recientemente el Congo, Uganda o Sudán del Sur.

Tedros el viernes calificó los cierres de fronteras y las prohibiciones de viaje como “nada efectivos” para prevenir la propagación del brote.

“Cerrar fronteras, como han hecho algunos países, sólo desalienta la transparencia. La República Democrática del Congo está reportando la situación de manera abierta y transparente”, dijo, instando a los países a reconsiderar estas medidas.