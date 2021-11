Retira Spotify función para conductores

CIUDAD DE MÉXICO.- Spotify eliminó la función «Vista de coche» en su versión para Android la cual modificaba la interfaz del dispositivo móvil para un mejor control de canciones.

Las ventajas de «Vista de coche» es que permitía usar Spotify de una forma simple pues agrandaba los botones de reproducción, mantenía la pantalla siempre encendida y permitía al conductor una mejor atención al volante.

Si bien la noticia no es nueva pues desde octubre pasado Spotify confirmó en el foro de la comunidad de usuarios que se encontraba en proceso del retiro de la función.

No obstante, aclaró que no se trató de una maniobra para ya no dar soporte a los conductores, por el contrario, dijo que exploran nuevas formas para entregar la mejor experiencia de escucha mientras se conduce.

«Retirar la función se debe de pensar como un esfuerzo para dar paso a nuevas innovaciones que se avecinan», expresó la compañía.

Como alternativas, Spotify añadió que los usuarios pueden recurrir al asistente de Google para escuchar sus canciones y mediante Google Maps, los usuarios pueden activar una interfaz similar a la «Vista de coche».

En Google Maps con la ayuda del asistente, las personas pueden interactuar con la app de música al mencionar algunos comandos como: «Hey Google, reproduce algo en Spotify», o «Hey Google, siguiente canción».