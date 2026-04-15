Exhiben robots humanoides en Hong Kong y sorprenden por interacción con humanos

Tecnología china muestra avances en comunicación emocional y aplicaciones prácticas en servicios, educación y atención al público

Un robot fabricado por Novautek en una exhibición en Hong Kong el 13 de abril del 2026. (AP foto/Chan Long Hei)

Un robot fabricado por Novautek en una exhibición en Hong Kong el 13 de abril del 2026. (AP foto/Chan Long Hei)

HONG KONG.- Un robot humanoide tenía algo que compartir en Hong Kong — cantó canciones y habló con la gente en mandarín e inglés, respondiendo a cualquier pregunta que le plantearan y deleitando al público a su alrededor.

Más de 100 robots fueron exhibidos en dos exposiciones que comenzaron el lunes en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong. Entre ellos estaba el robot X2 Ultra del fabricante chino de robots humanoides AGIBOT Innovation (Shanghai) Technology Co.

Cuando le preguntaron por sus pasatiempos, la lista del robot iba desde hacer deporte y bailar hasta estudiar tecnología y escuchar música. Describir a las personas que tenía delante tampoco le supone un desafío: “una mujer sosteniendo un teléfono, una mujer sosteniendo una bolsa y un teléfono, un hombre sosteniendo una cámara”, dijo en un momento.

Calvin Chiu, director de operaciones de Novautek Autonomous Driving, agente de AGIBOT en Hong Kong, señaló que el robot puede brindar satisfacción emocional a los humanos mediante conversaciones y servir como maestro para adultos mayores y niños. Además, distintos robots pueden programarse con diferentes personalidades.

“Sería como un amigo”, expresó Chiu.

Destacan fabricantes chinos de robots

En China, la tecnología ha evolucionado hasta convertirse en un ámbito de competencia con Estados Unidos, con implicaciones de seguridad nacional. El más reciente plan quinquenal de Beijing promete “apuntar a las fronteras de la ciencia y la tecnología”. Acelerar el desarrollo de productos como los robots humanoides y sus aplicaciones forma parte del plan 2026-2030 de la segunda economía más grande del mundo.

Datos oficiales muestran que China tenía más de 140 fabricantes de robots humanoides y más de 330 modelos en 2025.

El grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia en Londres clasificó recientemente a tres de ellos —AGIBOT, Unitree Robotics y UBTech Robotics Corp.— como los únicos proveedores de primer nivel en términos de número de envíos. Todos enviaron más de 1.000 robots inteligentes el año pasado, y las dos primeras compañías enviaron más de 5.000 unidades, indicó el informe.

Los robots humanoides estuvieron entre los puntos destacados de la gala del Festival de Primavera de CCTV en China en febrero, un programa de televisión que celebra el Año Nuevo Lunar. Una actuación de artes marciales a cargo de niños y robots fue el centro de atención.

Aplicaciones diversas y ventajas de China

Algunos expositores chinos exhibieron sus avances en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong el lunes, mostrando capacidades robóticas que iban desde hablar con humanos, golpear y hacer arte con arena hasta dar volteretas hacia atrás y atrapar a alguien con redes durante demostraciones de patrullaje.

Robert Chan, responsable de estrategia global en EngineAI en Shenzhen, llevó su robot PM01 para mostrar su movilidad, incluida una voltereta hacia adelante. Su empresa planea inaugurar dos fábricas en China para producción en masa este año.

Manifestó que China disfruta de ventajas en ciertas áreas, como la ingeniería de bajo costo. También señaló el patrón de compartir conocimientos técnicos entre empresas, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, donde las compañías suelen proteger su propia tecnología.

Robots con aspecto humano

Chan previó que la siguiente etapa de la robótica avanzará hacia robots con semblanza humana con más intercambios emocionales y expresiones faciales, o incluso con apariencia de respirar. Eso consiste en cerrar la brecha en la interacción de los robots con los humanos, explicó.

“El intercambio de calidez y emoción con el ser humano. Además, ayudar a los humanos a tomar decisiones y ayudar a los humanos a completar sus tareas”, afirmó.

Una empresa en la exposición parece estar avanzando en esa dirección.

Desde lejos, tres mujeres parecen estar saludando a los visitantes en un puesto de exhibición en una esquina. De cerca, resulta que son robots humanoides que podrían ser el futuro del servicio al cliente y de los guías en museos.

Wang Zuhua, director comercial de Shenzhen DX Intech Technology Co., indicó que la empresa vendió más de 400 robots diseñados con rasgos femeninos y rostros sintéticos suaves. Algunos ya trabajan en museos y recintos gubernamentales en China continental, donde pueden guiar a los visitantes a los baños y oficinas o brindar recorridos por las instalaciones, explicó.

El visitante malasio Russel Lupang quedó asombrado por su apariencia y movimientos.

“Es hermoso, pero no se siente real”, comentó.