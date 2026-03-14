Resultan daños materiales en accidente en Mina y Baca Calderón

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vehicular registrado en el crucero de las calles Mina y Esteban Baca Calderón, dejó como saldo daños materiales luego de que uno de los conductores presuntamente no respetara una señal de alto.

De acuerdo con el informe de las autoridades viales, el percance involucró a un automóvil Lincoln Town Car modelo 2004, conducido por Jerry, de 85 años de edad y residente de Laredo, Texas, así como a un vehículo Kia Rio modelo 2022, manejado por Isaías, de 36 años.

Según el peritaje elaborado por agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el conductor del Lincoln circulaba de sur a norte por la avenida Esteban Baca Calderón. Al llegar a la intersección con la calle Mina, presuntamente no respetó la señal de alto marcada con disco, lo que provocó que su unidad fuera impactada por el Kia Rio.

El segundo vehículo circulaba de poniente a oriente por la calle Mina y contaba con la vía de preferencia al momento del accidente.

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron con daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas en el lugar.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y determinar la responsabilidad del conductor del Lincoln por no respetar la señal de alto y conducir sin la debida precaución. Posteriormente, las unidades involucradas fueron trasladadas al corralón para los procedimientos administrativos correspondientes.