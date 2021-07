Responden a vacunarse de 27 a 31 años de edad

NUEVO LAREDO, TAM. – En lo correspondiente a la primera jornada de vacunación en Nuevo Laredo para el segmento de mayores 18 años, la respuesta ha sido muy buena.

Desde muy temprano, cientos de personas hacen fila para ser de los primeros en llegar al módulo y ser vacunados e irse a trabajar lo más pronto posible.

Quienes llegan después de las 7 de la mañana, se llevan la sorpresa de que para esa hora la fila es larga.

Este jueves les tocó a las personas de 27 a 31 años quienes desde muy temprano estuvieron haciendo fila para vacunarse.

En este segmento, todos llegan preparados ya con su registro lleno y listo para nada más presentarlo y luego de hacer fila e ingresar a vacunarse.

Mayra Banda de 31 años de la colonia Colinas de Sur y quien trabaja en la empresa Chrysler dijo que desde las cuatro de la mañana llegó al centro cívico para hacer fila y aplicarse la vacuna.

“Me vine temprano, la verdad estoy muy contenta por haberme aplicado la vacuna, porque ya estoy protegida contra el virus, esta es una obligación que tenemos, algún día tendremos que regresar a la normalidad, pero hay que cumplir con las medidas”, mencionó.

Por su parte, Héctor Namour de 31 años, residente de la colonia Nueva Era y quien trabaja en una maquiladora aseguró que la vacuna es una esperanza para que pronto termine la pandemia.

“Yo invito a todos los jóvenes a que acudan aplicarse la vacuna, es por el bien de nosotros y nuestras familias, el año pasado me contagié de Covid, estuve 21 días enfermo, la verdad ya no quiero volver a pasar por esto, si me sentí mal”, expresó el joven.

Marcos Zendejas de 31 años de la colonia Buenavista, trabajador en un local de telefonía dijo que la aplicación de la vacuna era algo que ya esperaba, debido a que le das más tranquilidad de no enfermarse de gravedad.

“Es responsabilidad de todos vacunarnos, pues con esto nos protegemos nosotros y nuestra familia, espero no tener ninguna reacción, ahora ya nada nos queda esperar la segunda dosis para estar más protegidos contra este virus”, indicó.

Orlando Siaz Carrillo de 29 años, habitante de la colonia Infonavit, trabajador de la CFE señaló que desde temprana hora acudió hasta el módulo del Centro Cívico para ser de los primeros en aplicarse la vacuna.

“Afortunadamente ya recibí mi primera dosis, todo estuvo muy bien, ya me siento más seguro con la vacuna, espero que, con esto, pronto regresemos a la normalidad, nada más hay que seguirnos cuidando para evitar contagiarnos”, añadió.

Hoy viernes es la oportunidad para las personas de 32 a 36 años y el sábado para los de 37 a 39 años y rezagados, los módulos están instalados en el Centro Cívico ubicado en el sector Centro; Polyfórum La Fe, el casino de Expomex y la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT, ubicada en la colonia Infonavit en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.

Para acudir a vacunarse las personas deben presentar el expediente de vacunación, copia del CURP y comprobante de domicilio.