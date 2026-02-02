Respalda Aeroclúster de Tamaulipas ampliación aérea NLD-CDMX

Nuevo Laredo, Tam.- El Aeroclúster de Tamaulipas felicitó a la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal por la gestión que permitió la incorporación de dos nuevas frecuencias de Viva Aerobus entre Nuevo Laredo y la Ciudad de México, un avance que fortalece la conectividad de la frontera y consolida su papel como nodo logístico estratégico del país.

“Celebramos este logro porque confirma una agenda de resultados y visión. El siguiente paso es estratégico: incorporar la operación de Mexicana de Aviación para atender la movilidad que detonará la Agencia Nacional de Aduanas de México”, señaló Raúl Llamas Cervantes, presidente del Aerocluster de Tamaulipas, al subrayar la necesidad de ampliar la oferta aérea ante el nuevo flujo de personal, proveedores y usuarios vinculados al principal puerto terrestre de comercio exterior.

El Aeroclúster enfatizó que la reciente inauguración de la ANAM —encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— marca un punto de inflexión para Nuevo Laredo y eleva la demanda de conectividad confiable y con capacidad institucional, especialmente para quienes se desplazan de manera recurrente por razones laborales.

En ese contexto, el organismo reconoció el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Ejecutivo estatal, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para posicionar a la ciudad como plataforma de desarrollo económico, logístico y competitividad regional.

Las dos nuevas frecuencias de Viva Aerobus —que elevan a nueve las salidas semanales a la capital del país— fueron calificadas como una señal positiva del dinamismo que vive la ciudad.

Finalmente, el Aeroclúster de Tamaulipas reiteró su disposición para colaborar con autoridades y aerolíneas en una hoja de ruta que fortalezca la conectividad aérea de Nuevo Laredo, alineada a la operación de la ANAM y a las necesidades de movilidad del sector productivo y del capital humano que sostiene al puerto terrestre más importante de México.