Rescatan a madre e hijos tras volcadura en el bulevar Colosio

Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja liberaron a la conductora atrapada con “quijadas de la vida” y trasladaron a los tres lesionados al Hospital General del IMSS

La volcadura provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal de vialidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, junto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, auxiliaron a una mujer y a sus dos hijos luego de que la camioneta en la que viajaban volcara sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

La conductora fue identificada como Sandra, de 39 años, quien manejaba una camioneta Jeep Liberty modelo 2003. Tras el accidente, la mujer quedó atrapada en el interior del vehículo, por lo que rescatistas utilizaron las “quijadas de la vida” para liberarla.

Paramédicos de ambas corporaciones brindaron atención médica de emergencia a Sandra y a sus hijos, Felipe, de 8 años, y Evelyn, de 11. Posteriormente, los tres fueron trasladados al Hospital General del IMSS, donde permanecen internados bajo observación médica.

La volcadura provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal de vialidad, además de generar un congestionamiento vehicular momentáneo en la zona.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y ordenar el traslado de la camioneta al corralón.

Las autoridades investigan las causas que provocaron el accidente.