El Dólar
Compra:
$17.10
Venta:
$18.40
EN VIVO

Rescatan a madre e hijos tras volcadura en el bulevar Colosio

Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja liberaron a la conductora atrapada con “quijadas de la vida” y trasladaron a los tres lesionados al Hospital General del IMSS

La volcadura provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal de vialidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, junto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, auxiliaron a una mujer y a sus dos hijos luego de que la camioneta en la que viajaban volcara sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

La conductora fue identificada como Sandra, de 39 años, quien manejaba una camioneta Jeep Liberty modelo 2003. Tras el accidente, la mujer quedó atrapada en el interior del vehículo, por lo que rescatistas utilizaron las “quijadas de la vida” para liberarla.

Paramédicos de ambas corporaciones brindaron atención médica de emergencia a Sandra y a sus hijos, Felipe, de 8 años, y Evelyn, de 11. Posteriormente, los tres fueron trasladados al Hospital General del IMSS, donde permanecen internados bajo observación médica.

La volcadura provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal de vialidad, además de generar un congestionamiento vehicular momentáneo en la zona.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y ordenar el traslado de la camioneta al corralón.

Las autoridades investigan las causas que provocaron el accidente.

Entrega Américo tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar; llegará a 93 mil tamaulipecas
Colombia remonta contra España y avanza a semifinales de Mundial Sub20

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.