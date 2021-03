Rescata Benzema al Madrid y se enciende la Liga

MADRID.- El Derbi ya volvió a ser una pesadilla para el Atlético de Madrid.

El cuadro colchonero tuvo el triunfo en la bolsa, que lo hubiera apuntalado en la cima de la tabla, pero a tres minutos del final, Karim Benzema llegó con el quita risas y marcó el tanto con el que el Real Madrid sacó una unidad del Wanda Metropolitano, luego de igualar 1-1, resultado que apretó la recta final de LaLiga.

El cuadro merengue había lucido inoperante al frente y poco espectacular, pero le bastó 15 minutos de presión en la recta final del partido para mantener un invicto en el Wanda Metropolitano, inaugurado en el 2017.

Los locales se sacudieron de una ligera presión del Real Madrid al minuto 15 cuando Luis Suárez no falló un mano a mano con Thibaut Courtois.

El “Pistolero” ya hizo del Real Madrid su segundo cliente preferido, después de anotarle 12 dianas en 18 compromisos.

La polémica no faltó en el encuentro, pues el central revisó en el VAR una mano de Felipe, que hizo contacto con la pelota aunque no de manera intencional, por lo que la jugada no prosperó.

En el cierre del encuentro, Jan Oblak se vistió de héroe con una doble atajada ante Benzema, pero después no pudo hacer nada con la definición del “Gato”, quien trianguló con Casemiro para firmar el empate.

“Creo que hoy hicimos un buen partido, ante un equipo muy difícil, fue un primer tiempo par ellos y segundo para nosotros, merecimos más que ellos pero es un buen punto para nosotros.

“No ha terminado LaLiga y podemos tenerla en nuestra cabeza”, dijo Benzema durante la transmisión.

El resultado le abrió al esperanza al Barcelona, que se puso a 3 puntos del Atleti, que ostenta 59 puntos y un juego menos.

El Real Madrid llegó a 54 puntos.