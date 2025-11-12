Repunta precio de la mandarina a 95 pesos el kilo

Cítrico había estado en 85 pesos; chile serrano también se encarece

Nuevo Laredo, Tam. – En el ‘martes de mercado’, los consumidores se toparon con una mandarina más cara, al pasar de 85 a 95 pesos el kilogramo.

Otro producto que escaló de valor es el chile serrano, que costaba 55 pesos, ahora se ofreció en 57 el kilogramo.

En contraparte, el limón pasó de 30 a 26 pesos el kilo, el tomate de 15 a 13, la papa morena de 13 a 12 pesos por kilo, mientras que la papa blanca bajó de 44 a 40 pesos por kilo.

Otros costos, fueron: la cebolla, a 26 pesos el kilo; mientras que el aguacate bajó su precio de 59 a 55 pesos el kilo; el chile jalapeño mantiene el precio a 37 pesos por kilo.

La papaya baja esta semana el precio de 48 a 46 pesos el kilo, mientras que la piña mantiene su valor a 30 pesos el kilo.

La tapa de huevo, de 30 piezas, no baja oscilando entre 89 y 103 pesos, según la marca de preferencia.