Reposiciones de Broadway y “Liberation” arrasan en los Tony

Ann Harada, de izquierda a derecha, Bruce Oscar, Ana Gasteyer y el elenco de "Schmigadoon!" actúan durante la 79ª edición de los Premios Tony el domingo 7 de junio de 2026 en el Radio City Music Hall de Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP)

Ann Harada, de izquierda a derecha, Bruce Oscar, Ana Gasteyer y el elenco de "Schmigadoon!" actúan durante la 79ª edición de los Premios Tony el domingo 7 de junio de 2026 en el Radio City Music Hall de Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP)

NUEVA YORK (AP) — “Schmigadoon!”, una adaptación de una serie de Apple TV que se burla con suavidad de los grandes y estridentes espectáculos de Broadway, ganó el premio Tony al mejor musical nuevo en una noche en la que el actor John Lithgow y la dramaturga Bess Wohl hicieron historia.

El musical parodia clásicos de la edad de oro de Broadway como “The Music Man” y “Oklahoma!”, y se centra en una pareja contemporánea que acaba en una tierra de fantasía al estilo de “Brigadoon”, donde los amables habitantes del pueblo no dejan de ponerse a cantar. La victoria supone una redención para el creador Cinco Paul, cuya serie de televisión fue cancelada tras dos temporadas. El domingo ganó premios Tony por la música y por el libreto.

“A veces, cantar, bailar, los chistes y un final feliz es todo lo que necesitas”, dijo el productor Lorne Michaels, creador de “Saturday Night Live” tras el triunfo.

La victoria de “Schmigadoon!” también completa lo que algunos llaman de manera no oficial un “EGOT de estudio”, al otorgar a la compañía productora créditos por haber ganado premios en las cuatro grandes ceremonias. Apple ya tiene Emmy por las comedias “Ted Lasso” y “The Studio”, el Oscar a mejor película por “CODA” (“CODA: Señales del corazón”) y un Grammy gracias a la contribución de Chris Stapleton a la banda sonora de “F1”.

El premio a la mejor obra nueva fue para “Liberation”, de Wohl, sobre un grupo de concienciación feminista en el Ohio de los años 70, que a principios de este año también ganó el Premio Pulitzer de drama.

La obra de recuerdos de Wohl reúne historias de feministas de la segunda ola de todos los ámbitos mientras afrontan la misoginia, el racismo y los roles de género tradicionales. Wohl es apenas la cuarta mujer en ganar un Tony a mejor obra, junto a Wendy Wasserstein, Yasmina Reza y Frances Goodrich.

“Este es el honor de toda una vida”, dijo Wohl, quien agradeció a su madre, a sus hijas y a las productoras. “Quiero honrar a las mujeres de todas partes que tienen el valor de usar su voz. Y a todas las chicas ahí fuera: que digan su verdad, y que el mundo sea lo bastante sabio como para escuchar”. La victoria llegó después de que la presentadora Julia Louis-Dreyfus fingiera creer que todas las obras originales de esta temporada habían sido escritas por inteligencia artificial.

“Liberation” se suma a una lista de 18 obras que han ganado el Pulitzer de drama y el premio Tony el mismo año, que incluye “Death of a Salesman” (“Muerte de un viajante”), una reposición muy bien recibida este año que iba acumulando premios al llegar a la mitad del camino.

El Tony a la mejor reposición de una obra fue para “Death of a Salesman”, la obra maestra de Arthur Miller que retrata el desmoronamiento del sueño americano. Ganó el Tony de 1949 a la mejor obra nueva y obtuvo coronas de mejor reposición en 1984, 1999 y 2012.

Se llevó seis Tony, la mayor cifra: la estrella de “Roseanne” Laurie Metcalf ganó su tercer Tony por interpretar a la esposa de Willy Loman frente a Nathan Lane en la reposición, que también ganó por iluminación, diseño escenográfico y diseño de sonido. Joe Mantello ganó como mejor director de una obra.

Triunfos para “Ragtime” y John Lithgow

“Ragtime”, un musical grande y expansivo que retrata a un Estados Unidos transformado por la inmigración, la violencia racial, la riqueza industrial y la agitación política, ganó el premio a la mejor reposición de un musical.

Caissie Levy, quien fue la primera Elsa de Broadway en “Frozen”, ganó su primer Tony por interpretar a la matriarca de una adinerada familia suburbana en “Ragtime”. Agradeció a todas las niñeras que le permitieron ser a la vez madre e intérprete de Broadway.

Momentos después, Joshua Henry, nominado cuatro veces por “The Scottsboro Boys”, “Violet” y “Carousel”, ganó su primer Tony como Coalhouse Walker Jr. en “Ragtime”. Henry dijo sobre su personaje: “Incluso ante la tragedia y el dolor, luchó para que lo escucharan”.

Lithgow se llevó el primer premio de la noche, al ganar como mejor actor protagonista en una obra por “Giant”, interpretando al escritor infantil Roald Dahl en la producción de Mark Rosenblatt ambientada en 1983, cuando el autor enfrenta una intensa reacción por sus comentarios antisemitas. El papel le valió a Lithgow su primer premio Olivier en Londres y ahora el Tony a actor protagonista en una obra, el tercero de su carrera. Con 80 años, es el hombre de mayor edad en ganar un Tony competitivo de actuación.

La victoria coloca a Lithgow en un grupo exclusivo de actores que han ganado en tres categorías distintas de actuación. Antes ganó como actor de reparto en una obra por “The Changing Room” y como actor protagonista en un musical por “Sweet Smell of Success”.

“Dos Tony como sujetalibros con 53 años entre uno y otro”, señaló. “En esos años, he trabajado con cientos de artistas teatrales sencillamente fantásticos. He tenido decenas y decenas de momentos de éxtasis en el escenario, pero tengo que decirles ahora mismo que este momento tiene que ser uno de los mejores”.

Shoshana Bean, que ganó como mejor actriz de reparto en un musical por interpretar a una madre soltera en “The Lost Boys”, retomó en su discurso los temas de “Liberation”.

“Esto es para las mamás. Esto es para las mamás solteras. Esto es para mi mamá soltera. Ustedes son las heroínas salvajes. Esto es para el increíble ejército de mujeres que me rodea y me eleva”, expresó.

“Cats: The Jellicle Ball”, que reimagina el clásico musical felino de los años 80 como una celebración de la cultura ballroom queer, ganó el premio de mejor dirección de un musical para Zhailon Levingston y Bill Rauch.

“Honramos a las mujeres trans negras y morenas y a los hombres gays que fueron pioneros del ballroom, así como a los íconos de hoy, y a nuestro elenco de asombrosos artistas integrales, incluidas personas de entre 20 y 80 y tantos años, y todas las décadas intermedias”, señaló Levingston.

Lesley Manville, nominada al Oscar por “Phantom Thread” (“El hilo fantasma”), ganó como mejor actriz protagonista en una obra, debutando en Broadway en una reinterpretación moderna de la tragedia clásica de Sófocles “Oedipus”.

Cómo fue Pink como anfitriona

Pink, la anfitriona de los Tony, arrancó el espectáculo girando y luego quedando colgada de manera incómoda de un arnés sobre el escenario, vestida como Peter Pan. El exanfitrión Neil Patrick Harris intervino para sugerirle a la debutante que simplemente fuera ella misma. “Eres Pink, Pink. Puedes hacer cualquier cosa”, le dijo.

Después de levantar a Harris del escenario con las piernas, Pink cedió a su sugerencia de ser “menos Pan” al quitarse el arnés, ponerse un sombrero de copa y liderar una extensa “Lady Marmalade” que incluyó aportes de decenas de artistas, entre ellos Lea Michele y Megan Thee Stallion, además de algunas letras nuevas y extrañas como “Gitchie, gitchie, Laurie Metcalf”, y terminó con unos 170 intérpretes en el escenario y abarrotando los pasillos.

En sus palabras de apertura, Pink, que aún no ha obtenido un crédito en Broadway, se definió como la segunda mayor fan del teatro después de su hija adolescente, Willow. “No estoy aquí solo para robarle las pelucas a la gente, aunque lo haré. Estoy aquí para celebrar a las personas que más trabajan en el mundo del espectáculo”, manifestó.

“Schmigadoon!” y “Death of a Salesman” llegaron a la transmisión principal con una ventaja de tres Tony cada una tras una ceremonia previa en Pluto TV presentada por Laura Benanti y Tituss Burgess, que anunció los premios más técnicos. Qween Jean se convirtió en la primera persona abiertamente trans en ganar un Tony, por confeccionar el vestuario de “Cats: The Jellicle Ball”.

Muchas actuaciones

Tras el gran número de apertura, Pink fue, por lo general, una figura afable y discreta, apareciendo con nuevos atuendos para algunos segmentos de humor autocrítico, pero cobrando vida cuando lideró un muy convincente “All That Jazz” cuando “Chicago” celebra su 30º aniversario, en el que la cantante pop logró la coreografía inspirada en Bob Fosse.

La sección in memoriam estuvo encabezada por Leslie Odom Jr., que cantó un potente “Without You” de “Rent”, en homenaje a figuras fallecidas como los actores Robert Duvall, Robert Redford y Diane Keaton, así como el dramaturgo Tom Stoppard. Luego Rachel Zegler deslumbró con una versión de “What I Did For Love” de “A Chorus Line”, que el año pasado celebró su 50º aniversario.

Otras actuaciones incluyeron a los miembros del elenco protagonista original de “The Book of Mormon”, Josh Gad, Andrew Rannells, Rory O’Malley y Nikki M. James, que se reunieron para celebrar su 15o aniversario.

La entrega de premios técnicos durante la gala previa y la relativa escasez de nominados a musical nuevo esta temporada hicieron que los espectáculos invitados a actuar tuvieran segmentos más largos que en años anteriores, a veces ofreciendo a los espectadores un popurrí de canciones y, además, algo de ambientación.