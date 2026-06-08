El crudo se dispara ante repunte de guerra con Irán

Una pantalla muestra los datos de cotización de fabricantes surcoreanos de chips, en la sala de operaciones de divisas en la sede de Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el lunes 8 de junio de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)

Una pantalla muestra los datos de cotización de fabricantes surcoreanos de chips, en la sala de operaciones de divisas en la sede de Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el lunes 8 de junio de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)

TOKIO (AP) — Las acciones asiáticas se desplomaron el lunes después de que Wall Street terminara la semana pasada con su peor jornada desde octubre, y los precios del petróleo subían más de 4 dólares al recrudecerse los combates entre Israel e Irán.

El Kospi surcoreano encabezó el retroceso global, desplomándose un 8,3 % por las fuertes ventas de acciones tecnológicas y ampliando las pérdidas que el viernes provocaron en el S&P 500 su mayor caída en un solo día en meses.

Los futuros del S&P 500 subían un 0,2%, mientras que los del promedio industrial Dow Jones perdían un 0,3%.

Los precios del petróleo se dispararon después de que Israel lanzara ataques aéreos a primera hora del lunes contra objetivos en el centro y el oeste de Irán en respuesta al lanzamiento de misiles. La televisión estatal iraní informó que se oyeron explosiones en Isfahán, Tabriz y Teherán, sin ofrecer de inmediato más detalles.

Negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron la semana pasada un acuerdo provisional para extender su alto el fuego, pero el pacto no se ha finalizado y los ataques más recientes tensan aún más los esfuerzos por poner fin al conflicto. La guerra de Estados Unidos con Irán ha bloqueado en la práctica los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz.

El crudo Brent, referencia internacional, subió 4,60 dólares hasta 97,69 dólares por barril. El crudo de referencia de Estados Unidos se disparó 4,13 dólares hasta 94,67 dólares por barril.

En las primeras operaciones bursátiles europeas, el CAC 40 de Francia cayó un 0,7% hasta 8.161,42, mientras el DAX alemán bajó un 0,8% hasta 24.552,77. El FTSE 100 británico cedió un 0,4% hasta 10.331,24.

Durante la jornada en Asia, el Kospi en Seúl retrocedió un 8,3 % hasta 7.484 ,41, mientras Samsung Electronics, la mayor empresa del país, cayó un 10,2 %. SK Hynix bajó un 7,7 %.

El Nikkei 225, índice de referencia de Japón, cayó un 3,9% para cerrar en 64 .024,60. El gobierno japonés revisó la tasa de crecimiento económico anualizada al 1,8% para el primer trimestre de este año, por debajo de una estimación anterior del 2,1%.

En el resto de Asia, el Taiex de Taiwán perdió un 3,5% y el Hang Seng de Hong Kong bajó un 1,3 % hasta 24.642,33 . El índice compuesto de Shanghái cedió un 1,7% hasta 3.959,34 .

La bolsa cerró en Australia por el cumpleaños del rey, un feriado.

El viernes marcó la mayor caída en un solo día para Wall Street desde el 10 de octubre, cuando el gobierno de Trump amenazó con imponer un arancel del 100% a los bienes importados desde China.

El S&P 500 cayó un 2,6% después de que un sólido informe de empleo impulsara las expectativas de que la Reserva Federal subirá las tasas de interés este año, oscureciendo aún más el ánimo ya debilitado por las preocupaciones sobre un posible fin del repunte de las acciones tecnológicas impulsado por el auge de la inversión en inteligencia artificial.

El promedio industrial Dow Jones bajó un 1,4%, mientras el compuesto Nasdaq se hundió un 4,2%.

En las operaciones de divisas a primera hora del lunes, el dólar de Estados Unidos bajó levemente hasta 160,23 yenes japoneses desde 160,25 yenes. El euro se cotizaba a 1,1521 dólares, por encima de 1,1515.