Reporta CREDE ausencia del 11% por temperaturas bajas

Las temperaturas mínimas para este martes serán de 7 grados centígrados, entre las 5:00 y 7:00 de la mañana. Posteriormente subirá el termómetro hasta los 25° C entre las 3:00 y 5:00 de la tarde. Y, por la noche, se esperan 18° C. [Líder Web/Archivo]

Nuevo Laredo, Tam.– César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo, mencionó que con este nuevo descenso de temperatura que se dio la mañana de este lunes, con 6 grados centígrados, se tuvo la asistencia de un 89% en el nivel básico de educación, que abarca preescolar, primaria y secundaria.

“Este lunes tuvimos 89% de asistencia, claro hablamos de un 11% de niños que no asistieron, pero pudo haber sido tanto la temperatura como algún otro factor. Fueron 6 grados los que tuvimos desde temprano y pudo ser lo que influyó”, precisó Bolaños Hernández.

Bolaños Hernández subrayó que la asistencia de los alumnos en temperaturas bajas queda siempre a criterio de los padres de familia. Sin embargo, se aconseja que si no baja de los 5 grados centígrados, sean enviados a las aulas, ya que siempre estarán ahí los maestros para atenderlos.

Por otro lado y para concluir, indicó que es preciso que los padres de familia comiencen ya a tomar las debidas precauciones como en toda temporada invernal, enviarlos bien abrigados, hidratados con bebidas calientes de ser posible y mantenerlos vigilados en cuanto su salud, para detectar desde casa algún posible síntoma de resfriados o algún virus que contagie al alumnado.