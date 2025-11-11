Tifón Fung-wong deja más de 1.4 millones de desplazados y diez muertos en Filipinas

El poderoso supertifón provocó inundaciones, deslaves y cortes eléctricos antes de dirigirse hacia Taiwán, mientras el país aún se recupera del paso de Kalmaegi

En esta imagen proporcionada por la Guardia Costera filipina, rescatistas evacúan vecinos en Sablayan, en la provincia de Midnoro Occidental, Filipinas, mientras el tifón Fung-wong golpea el país, el domingo 9 de noviembre de 2025. (Guardia Costera Filipina via AP)

En esta imagen proporcionada por la Guardia Costera filipina, rescatistas evacúan vecinos en Sablayan, en la provincia de Midnoro Occidental, Filipinas, mientras el tifón Fung-wong golpea el país, el domingo 9 de noviembre de 2025. (Guardia Costera Filipina via AP)

MANILA, Filipinas.- El tifón Fung-wong salió el lunes del noroeste de Filipinas después de provocar inundaciones y aludes de tierra, y dejó a su paso provincias enteras sin electricidad, al menos 10 muertos y más de 1,4 millones de personas desplazadas.

Se esperaba que se dirigiera hacia el noroeste en dirección a Taiwán.

Fung-wong azotó el norte de Filipinas mientras el país aún lidiaba con la devastación causada por el tifón Kalmaegi, que dejó al menos 232 muertos en las provincias centrales el 4 de noviembre antes de golpear Vietnam, donde al menos otras cinco personas murieron.

Fung-wong tocó tierra en la provincia nororiental de Aurora el domingo por la noche como un supertifón con vientos sostenidos de hasta 185 km/h (115 mph) y ráfagas de hasta 230 km/h (143 mph).

La tormenta, de 1.800 kilómetros (1.100 millas) de ancho, se debilitó mientras atravesaba las provincias montañosas del norte y las llanuras agrícolas durante la noche antes de alejarse de la provincia de La Unión hacia el mar de China Meridional, según los meteorólogos estatales.

Al menos 10 personas murieron debido a inundaciones repentinas, aludes de tierra, cables eléctricos expuestos y el derrumbe de una casa en las provincias de Catanduanes, Samar Oriental, Nueva Vizcaya, Provincia Montañosa e Ifugao, dijeron funcionarios de respuesta a desastres y provinciales.

Entre los muertos había tres niños que fallecieron en dos aludes de tierra separados en la provincia montañosa de Nueva Vizcaya, dijo la policía a The Associated Press, añadiendo que otras cuatro personas resultaron heridas. Otro alud de tierra en la cercana provincia de Kalinga mató a dos aldeanos y dos más estaban desaparecidos, dijeron las autoridades provinciales el lunes por la noche.

Más de 1,4 millones de personas se trasladaron a refugios de emergencia o a las casas de familiares antes de que el tifón tocara tierra, y alrededor de 240.000 permanecían en albergues el martes.

Los fuertes vientos y la lluvia inundaron al menos 132 aldeas del norte, incluida una donde algunos residentes quedaron atrapados en sus techos mientras las aguas subían rápidamente. Más de 4.100 casas resultaron dañadas, dijeron Bernardo Rafaelito Alejandro IV, de la Oficina de Defensa Civil y otros funcionarios.

“Si bien el tifón ha pasado, sus lluvias aún representan un peligro en ciertas áreas” en el norte de Luzón, incluida la metrópoli de Manila, afirmó Alejandro. “Hoy llevaremos a cabo operaciones de rescate, alivio y respuesta a desastres”.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró estado de emergencia el jueves debido a la extensa devastación causada por Kalmaegi y el daño esperado de Fung-wong, conocido como Uwan en Filipinas.

Los ciclones tropicales con vientos sostenidos de 185 km/h (115 mph) o más se categorizan en Filipinas como supertifones para subrayar la urgencia vinculada a perturbaciones climáticas más extremas.

Las autoridades anunciaron que las escuelas y la mayoría de las oficinas gubernamentales estarían cerradas el lunes y el martes. Más de 325 vuelos nacionales y 61 internacionales fueron cancelados durante el fin de semana y hasta el lunes, y más de 6.600 pasajeros y trabajadores de carga quedaron varados en los puertos después de que la guardia costera prohibiera a los barcos aventurarse en mares agitados.

Filipinas es golpeada por alrededor de 20 tifones y tormentas cada año. El país también experimenta frecuentes terremotos y tiene más de una docena de volcanes activos, lo que lo convierte en uno de los países más propensos a desastres del mundo.