Reporta CREDE 68% de ausentismo escolar este jueves

Imagen de un plantel ubicado en la colonia La Fe. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– Este jueves 25 de septiembre se tuvo un 32% de asistencia en el nivel de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria.

La principal causa del ausentismo en las escuelas de la ciudad, fueron las fuertes lluvias que se registraron durante la noche del miércoles y madrugada del jueves.

El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), César Bolaños Hernández, dijo que quedó a criterio de los padres de familia el enviar a sus hijos a las clases.

Señaló que en cada aula estuvieron los maestros presentes para atender a los alumnos, así mismo se activaron las clases en línea, todo con la finalidad de no dejar pasar un día sin enseñanza y aprendizaje.

Cabe mencionar que algunas escuelas tanto públicas como privadas sí anunciaron suspensión de clases, mientras que otras demoraron la entrada a fin de no perder una jornada de enseñanza.