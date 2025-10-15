Repite mandarina a 95 pesos el kilogramo en el ‘martes de mercado’

Huevo, chile serrano y otros productos no bajan sus precios

Imagen captada en uno de los centros comerciales de mayor presencia en Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– En el ‘martes de mercado’, la mandarina repitió su costo elevado de 95 pesos el kilogramo.

De igual manera, el chile serrano ligó su segunda semana consecutiva a 56 pesos el kilo.

También la tapa de huevo de 30 piezas continuó en 92 pesos, la menos cara, hasta 103 pesos según la marca de preferencia.

El limón tuvo una reducción en su valor, al pasar de 36 a 30 pesos el kilogramo, mientras que el tomate repitió su costo a 12 pesos, la papa morena subió de 13 a 14 pesos y la papa blanca de 43 a 45 pesos por kilo.

Otros costos, fueron: la cebolla que pasó de 24 a 23 pesos mientras que el aguacate ligó una semana más a 60 pesos y el chile jalapeño subió de 36 a 39 pesos por kilo.

La papaya mantiene esta semana el precio de 47 pesos mientras que la piña repite su valor a 36 pesos el kilo.