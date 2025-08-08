El Dólar
Rehabilita Gobierno del Estado vialidades de Nuevo Laredo

Destaca la rehabilitación de carpeta asfáltica en calles de las colonias Los Artistas, Mirador, Lagos, Hipódromo, y los bulevares Pedregal de San Ángel, Luis Donaldo Colosio y la avenida Emiliano Zapata

Agencias

Nuevo Laredo, Tamaulipas. – Con una inversión mayor a los 25 millones de pesos, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), durante este primer semestre del 2025, ha rehabilitado calles, avenidas y bulevares en el municipio de Nuevo Laredo.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya mencionó que este tipo de obras, reflejan el trabajo en conjunto con las administraciones municipales para mejorar la infraestructura urbana en todo el territorio tamaulipeco.

Destacó la rehabilitación de carpeta asfáltica en calles de las colonias Los Artistas, Mirador, Lagos, Hipódromo, y los bulevares Pedregal de San Ángel, Luis Donaldo Colosio y la avenida Emiliano Zapata.

Con la realización de estos trabajos, el secretario refirió que se mejora la imagen urbana y eleva la calidad de vida de la población de este municipio, además de optimizar el flujo vial con la modernización de sus vialidades.

