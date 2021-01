Regularizarán a los alumnos con materias reprobadas

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante esta semana, del 26 al 29 de enero, en las secundarias de educación básica estará vigente el último periodo de regularización de exámenes extraordinarios.

José Ángel Rodríguez Zapata, jefe del Departamento de Control Escolar en el Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), hizo un llamado a los padres de familia para que verifiquen que sus hijos no adeuden materias, ya que al ser acumulativas, podrían ser repetidores de ciclo escolar.

“Este llamado lo hacemos a todos los estudiantes de nivel secundaria que aún adeudan materias del ciclo escolar pasado 2019-2020, ellos tendrán su última oportunidad para acreditarlas en enero, es la tercera y última del año escolar “, detalló.

Indicó que a diferencia de otros años, no se aplicará un examen presencial, ni en línea, debido a que no todos los alumnos cuentan con el equipo necesario para ello, además por la pandemia de Covid-19, no se desea exponer a un posible contagio a los estudiantes.

“En esta ocasión de regularización que corresponde a enero 2021, se va a continuar con el mismo sistema de regularización tal y como lo hicimos en agosto, ya que la pandemia continúa, no queremos que los alumnos se expongan a enfermarse. Para acreditar las materias pendientes, los estudiantes tendrán que entregar algún trabajo especial o dependerá del maestro el método de calificar, por lo que es necesario acercarse a las secundarias para recibir las indicaciones correspondientes”, afirmó.

Rodríguez Zapata aseguró que en diciembre establecieron contacto con los directores de todas las secundarias para recordarles que del 26 al 29 viene este proceso de regularización, para que los maestros de cada materia vean de qué modo calificarán a estos jóvenes irregulares.