Regresarán desplazados por incendio en Santiago

MONTERREY.- Tras recorrer la Sierra de Santiago, el Gobernador Jaime Rodríguez sostuvo que entre sábado y domingo regresarán parte de las familias desplazadas por el incendio a sus hogares.

El regreso dependerá de un análisis que se dé durante esta tarde con personal de Conafor.

“Vamos ya a regresar, varias comunidades”, sostuvo, “Ya vi que no tienen riesgo”.

“Sigue el fuego en la cresta”, explicó, “en el caso de Laguna de Sánchez hay dos frentes que vamos a esperar un ratito, y que puedan regresar un poco más tarde”.

Autoridades informaron que 11 comunidades si podrán volver a sus hogares, entre ellas La mesa del Nopal, El Chupadero, La Jacinta, Las Adjuntas, San José y San Antonio.

Además de La Cotorra, San José de las Boquillas, El Terrero, La Peñita y El Cilantrillo.

Estas familias deberán ingresar por Coahuila por lo que el Estado facilitaría un transporte.

Las cinco comunidades que aún no tienen previsto volver son Ciénega de González, La Escondida, San Juan Bautista, Cañón del Alamo y San Isidro.

El Cañón de San Isidro, que conecta la comunidad de Ciénega de González hacia Laguna de Sánchez y San José de Las Boquillas, presenta caída de rocas y derrumbes por el incendio forestal.

Los que no podrán regresar son quienes perdieron su vivienda y recibirán apoyos personalizados dependiendo de sus necesidades. Por lo que no hay un plan en concreto para ellos.

Rodríguez destacó que aceptó la ayuda del Coahuila y que está tarde el avión que contrató el Gobernador Miguel Riquelme pueda disparar una descarga de agua en Nuevo León a manera de prueba.

“Ciénega de González no se ve por el humo, pero no hay riesgo”, sostuvo ‘El Bronco’, “Probablemente mañana estaremos regresando casi todos”.

Aunque hasta ahora el control es de 65 por ciento, los especialistas señalan que podría incrementar este durante el día.

El daño continúan en 8 mil 100 hectáreas.

Ante las protestas de ayer, el mandatario dijo que comprende la preocupación, pero aseguró que las protestas no apagan incendios.

“Son algunos grillos, es la preocupación”, dijo, “El fuego no lo manejo yo”.

El mandatario aseguró que ayer invitó a los protestantes a trabajar en el incendio.

“Nomás de protestar está a toda madre, pero ir a meterse a la lumbre no es fácil”, reclamó.

Jaime Rodríguez agradeció la ayuda de empresarios en sus ofrecimientos de arrendar o prestar aeronaves. Pero dijo que por el momento solo harán pruebas para determinar viabilidad.

El Bronco señaló que hay “mala leche” de algunas personas en relación al incendio.

Incluso, sin dar nombres o datos claros, sospechó que durante las protestas de ayer hubo un incendio en una zona de Ciénega de González.

“Ayer hubo un conato de incendio en esa zona, que también los estamos ya investigando. Me parece raro que en la protesta y luego se nos levanta un fueguito ahí, en la torre, ya no entendí, que el fuego no estaba ahí”.

¿Teme que haya algo ahí?, se le preguntó.

“No, no temo, pero alguien de mala leche quiere que esto dañe, eso no está bien”, respondió.

Sin embargo, no ahondó más en el tema.

Durante la tarde el Estado definirá si el regreso de habitantes desplazados regresarán hoy a zonas sin riesgo o se dan durante el domingo.

Básicamente, recalcó, los que podrán regresar a sus viviendas son habitantes de las 15 comunidades evacuadas, siempre y cuando las circunstancias de seguridad estén establecidas.

“Lo anunciaremos oficialmente después de la 1 o 2 de la tarde”, sostuvo.

“Hoy este día podremos regresar, no todos, pero si la gran mayoría”, dijo el Gobernador.