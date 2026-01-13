El Dólar
Regresan a clases con normalidad más de 834 mil estudiantes en Tamaulipas: SET

Luego del periodo vacacional decembrino

Miguel Ángel Valdez García, titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.– Más de 834 mil estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior regresaron este lunes a clases en Tamaulipas, luego del periodo vacacional decembrino, indicó Miguel Ángel Valdez García, titular de la Secretaría de Educación en la entidad.

“La expectativa, como nos ha dicho el señor gobernador, es que todos los alumnos, al regresar hoy, encontraran un pupitre, una escuela en buenas condiciones y, desde luego, un docente frente a grupo y un directivo que les atienda”, expresó.

Dijo que durante la semana pasada alrededor de 42 mil trabajadores educativos, entre docentes y directivos, participaron en la jornada del taller intensivo sobre la Nueva Escuela Mexicana (NEM), por lo que están preparados para el retorno a las aulas.

“Entramos ya a la segunda unidad del ciclo lectivo de los Aprendizajes Fundamentales y, bueno, se espera que sea hoy un día de fiesta, un volver a clases que es la segunda casa de los niños, de las niñas, de los jóvenes de Tamaulipas, y hemos trabajado para ello”, precisó.

Subrayó el compromiso de las y los maestros en el aula y de todos quienes conforman el sector educativo para brindar una educación inclusiva, humanista y de calidad, acorde a la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, en sintonía con las políticas educativas nacionales que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Reiteró que hasta el momento sólo se presentaron seis escuelas, ubicadas en los municipios de Altamira, Madero, Reynosa y Matamoros, con incidencia de robo durante el periodo vacacional, sufriendo daños menores en los planteles, por lo que reconoció y agradeció a la Guardia Estatal por mantener acciones de vigilancia en los centros educativos durante las vacaciones.

