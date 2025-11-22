Registran dos fallecimientos domiciliarios sin indicios de violencia

NUEVO LAREDO, TAM.- La Policía Investigadora y cuerpos de emergencia atendieron dos reportes de personas fallecidas en domicilios ubicados en distintos puntos de Nuevo Laredo, en ambos casos sin indicios de violencia y con antecedentes médicos relevantes.

El primer hecho ocurrió en un domicilio de la calle Leona Vicario, en la colonia Zaragoza, donde agentes acudieron tras el reporte de la muerte de Manuel “D”, de 86 años. El hombre fue encontrado sin vida, recostado en un sillón dentro de su vivienda. De acuerdo con la hija del fallecido, María Isabel “D”, su padre descansaba cuando dejó de responder; al notar que no respiraba, llamó al número de emergencias. Informó que el adulto mayor padecía diabetes, presión alta y deterioro general de salud asociado a su edad.

El segundo caso se registró en la colonia Infonavit Fundadores, donde fue hallado sin vida Candelario “T”, de 96 años, dentro de su hogar. El hombre se encontraba recostado en su cama cuando agentes de la Policía Investigadora llegaron al sitio tras el reporte al 911. Su hija, Blanca Maveli “T”, señaló que al no obtener respuesta acudió a su habitación, donde lo encontró inmóvil. Paramédicos confirmaron el fallecimiento y la mujer informó que su padre padecía diabetes, hipertensión y problemas respiratorios derivados de desgaste pulmonar.

En ambos eventos, los oficiales realizaron las diligencias correspondientes y notificaron que, a simple vista, no se observaron huellas de violencia. Los casos quedaron asentados como fallecimientos por causas naturales.