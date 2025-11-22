El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Registran dos fallecimientos domiciliarios sin indicios de violencia

Ambos adultos mayores fueron encontrados sin vida en sus hogares y presentaban condiciones médicas que explican los decesos

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- La Policía Investigadora y cuerpos de emergencia atendieron dos reportes de personas fallecidas en domicilios ubicados en distintos puntos de Nuevo Laredo, en ambos casos sin indicios de violencia y con antecedentes médicos relevantes.

El primer hecho ocurrió en un domicilio de la calle Leona Vicario, en la colonia Zaragoza, donde agentes acudieron tras el reporte de la muerte de Manuel “D”, de 86 años. El hombre fue encontrado sin vida, recostado en un sillón dentro de su vivienda. De acuerdo con la hija del fallecido, María Isabel “D”, su padre descansaba cuando dejó de responder; al notar que no respiraba, llamó al número de emergencias. Informó que el adulto mayor padecía diabetes, presión alta y deterioro general de salud asociado a su edad.

El segundo caso se registró en la colonia Infonavit Fundadores, donde fue hallado sin vida Candelario “T”, de 96 años, dentro de su hogar. El hombre se encontraba recostado en su cama cuando agentes de la Policía Investigadora llegaron al sitio tras el reporte al 911. Su hija, Blanca Maveli “T”, señaló que al no obtener respuesta acudió a su habitación, donde lo encontró inmóvil. Paramédicos confirmaron el fallecimiento y la mujer informó que su padre padecía diabetes, hipertensión y problemas respiratorios derivados de desgaste pulmonar.

En ambos eventos, los oficiales realizaron las diligencias correspondientes y notificaron que, a simple vista, no se observaron huellas de violencia. Los casos quedaron asentados como fallecimientos por causas naturales.

Denuncian en Francia a chatbot Grok por negación del Holocausto
Avanza obra del MEX II; Nuevo Laredo se consolida como punto estratégico para el comercio

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.