Registran ausentismo del 85% en las escuelas, por lluvia: CREDE

Las lluvias iniciaron alrededor de las 5:30 de la madrugada y se prolongaron hasta poco después de las 7:00 de la mañana. [Archivo /Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– Debido a la fuerte lluvia que sorprendió a esta ciudad fronteriza, la mañana de este miércoles, al menos en el nivel básico de educación, se tuvo una asistencia del 15%, ya que a la hora de entrada a las clases matutinas, hubo varias calles que fueron intransitables.

“Cabe destacar que por acuerdo de todos los maestros y directivos, y obviamente avalado por mí, desde temprano se optó por el trabajo de manera virtual. Si bien solo asistió el 15% del alumnado, el 85% restante tomaron sus clases en línea, con la finalidad de no suspender clases y continuar con el calendario escolar”, precisó César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo.

Al ser una situación para nada común, incluso se avisó a los alumnos que podían tomar sus clases desde sus hogares, que de nueva cuenta por este día se tomaría en línea la clase de este miércoles, y así evitar que salieran a batallar en las calles.

Para concluir, el jefe del CREDE hizo la invitación a padres de familia a siempre mantenerse en contacto con los maestros y directivos, ya que después de la pandemia, las clases en línea llegaron para quedarse, y esta opción siempre está contemplada para no hacer una suspensión total de las clases.