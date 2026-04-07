Registra PC 3.6 pulgadas de lluvia durante el fin de semana

Nuevo Laredo, Tam.– Tras las lluvias registradas durante el fin de semana, el director de Protección Civil y Bomberos informó que se cumplió el objetivo de monitoreo y atención, sin que se reportaran afectaciones de consideración en la ciudad.

“Así es las lluvias fueron de entre 3.2 y 3.6 pulgadas, se atendieron los llamados de la ciudadanía y, aunque hubo un incremento en el nivel del río de entre 10 y 18 centímetros, no se registraron afectaciones de consideración en la ciudad”, señaló Humberto Fernández Díez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo.

Fernández Díez de Pinos, detalló que las precipitaciones alcanzaron entre 3.2 y 3.6 pulgadas, de acuerdo con mediciones de distintas instancias como la Comisión Nacional del Agua (CNA) y reportes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Explicó que las lluvias se presentaron de manera intermitente, principalmente durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, extendiéndose a lo largo de casi todo este último día.

Durante este periodo de lluvias, las estaciones y subestaciones de la corporación se mantuvieron activas para atender diversos llamados ciudadanos, derivados de las condiciones climatológicas.

En cuanto al comportamiento del río Bravo, el funcionario indicó que se registraron incrementos en su nivel, derivados tanto de las lluvias locales como de escurrimientos provenientes de zonas aguas arriba.

Precisó que el aumento fue de entre 10 y 18 centímetros, según mediciones realizadas en el cajón de los puentes internacionales número 1 y 2, esto según datos proporcionados por la CILA y la CNA.