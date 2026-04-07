Regresa Artemis II tras récord histórico y sobrevuelo exitoso de la Luna

En esta imagen de un video proporcionado por la NASA, se ve la Luna desde una cámara ubicada afuera de la nave espacial Orion el lunes 6 de abril de 2026, luego de que los astronautas de la Artemis II superaran la mayor distancia jamás recorrida por humanos desde la Tierra. (NASA vía AP)

En esta imagen de un video proporcionado por la NASA, se ve la Luna desde una cámara ubicada afuera de la nave espacial Orion el lunes 6 de abril de 2026, luego de que los astronautas de la Artemis II superaran la mayor distancia jamás recorrida por humanos desde la Tierra. (NASA vía AP)

HOUSTON (AP) — Tras salir de detrás de la Luna, los astronautas de la misión Artemis II encaminaron su cápsula a casa el lunes por la noche después de contemplar vistas magníficas de la cara oculta del satélite nunca antes presenciadas a simple vista y establecer un nuevo récord de distancia para la humanidad.

El sobrevuelo de siete horas fue el punto culminante del primer regreso de la NASA a la Luna desde la era del proyecto Apolo, en esta ocasión con tres estadounidenses y un canadiense, un paso más en pos de lograr caminar sobre el polo sur lunar en sólo dos años.

Pero primero Artemis II obtuvo un premio, y el derecho a presumir.

Esta misión superó el récord de distancia de 400.171 kilómetros (248.655 millas) establecido por el Apolo 13 en abril de 1970, apenas antes de que comenzara el sobrevuelo y las intensas observaciones lunares.

“Me asombra lo que se puede ver a simple vista desde la Luna ahora mismo. Es simplemente increíble”, transmitió por radio el astronauta canadiense Jeremy Hansen antes del sobrevuelo. Instó a “esta generación y la siguiente a asegurarse de que este récord no se mantenga por mucho tiempo”.

Momentos después de romper el récord del Apolo 13, los astronautas pidieron permiso para nombrar dos nuevos cráteres lunares ya observados. Propusieron Integrity, el nombre de su cápsula, y Carroll en honor a la esposa del comandante Reid Wiseman, que murió de cáncer en 2020. Wiseman lloró cuando Hansen hacía la solicitud al Control de la Misión, y los cuatro astronautas se abrazaron entre lágrimas.

“Una vista tan majestuosa aquí afuera”, transmitió por radio Wiseman una vez que recuperó la compostura y comenzó a tomar fotos. Los astronautas informaron que lograron capturar la Luna y la Tierra en la misma toma, y comentaban continuamente a los científicos en Houston sobre lo que estaban viendo.

Algunos picos eran tan brillantes, señaló el piloto Victor Glover, que parecían como si estuvieran cubiertos de nieve. Además de fotografiar las escenas con cámaras Nikon de alta potencia, los astronautas también sacaron sus iPhones para algunas tomas improvisadas.

Los astronautas reciben un mensaje del Apolo para despertar

Wiseman, Glover, Hansen y Christina Koch iniciaron la trascendental jornada con la voz del comandante del Apolo 13, Jim Lovell, quien grabó el mensaje apenas dos meses antes de su muerte el pasado agosto. “Bienvenidos a mi viejo vecindario”, expresó Lovell, quien también voló en el Apolo 8, la primera visita lunar de la humanidad. “Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar la vista”.

Llevaron con ellos el parche de seda del Apolo 8 que acompañó a Lovell a la Luna, y lo mostraron cuando se acercaba el crucial sobrevuelo. “Es realmente un honor tener eso a bordo con nosotros”, expresó Wiseman. “Que tengamos un gran día”.

Artemis II está utilizando la misma maniobra que realizó el Apolo 13 después de que la explosión de un tanque de oxígeno en la nave diera pie al “Houston, tenemos un problema” y acabara con cualquier esperanza de alunizaje.

Conocida como una trayectoria lunar de retorno libre, esta ruta sin paradas para aterrizar aprovecha la gravedad de la Tierra y la Luna, lo que reduce la necesidad de combustible. Es una figura celeste en forma de ocho que puso a los astronautas en rumbo de regreso a casa una vez que emergieron de detrás del satélite el lunes por la noche.

La tripulación de Artemis II se ocultó detrás de la Luna más de la mitad del sobrevuelo lunar. Durante la interrupción de 40 minutos en las comunicaciones, realizaron su mayor acercamiento a la Luna —6.545 kilómetros (4.067 millas) — y alcanzaron su distancia máxima de 406.771 kilómetros (252.756 millas) de la Tierra. En ese punto ya iban de regreso a casa. Tardarán cuatro días en regresar, y el vuelo de prueba concluirá el viernes con un amerizaje en el Pacífico.

Su velocidad estimada en el punto de mayor acercamiento a la Luna: 5.052 km/h (3.139 mph).

Los astronautas se concentran en las observaciones científicas

Wiseman y su tripulación pasaron años estudiando la geografía lunar con el fin de prepararse para el gran acontecimiento, y durante las últimas semanas añadieron eclipses solares a su repertorio.

En lo más alto de su lista de objetivos científicos: la cuenca Orientale, una extensa cuenca generada por impactos de cuerpos celestes que tiene tres anillos concéntricos, cuyo anillo exterior se extiende a lo largo de casi 950 kilómetros (600 millas).

Otros objetivos turísticos: los sitios de alunizaje de las misiones Apolo 12 y 14 de 1969 y 1971, respectivamente, así como los bordes de la región del polo sur, el lugar preferido para futuros alunizajes. Más lejos, Mercurio, Venus, Marte y Saturno —sin olvidar la Tierra— eran visibles. Un eclipse solar total engalanó el cielo mientras rodeaban la Luna y se encaminaban a casa, y a la vez seguían activos con sus observaciones lunares y las fotografías.

Su mentora lunar, la geóloga Kelsey Young de la NASA, espera miles de fotos.

Artemis II es el primer lanzamiento lunar tripulado de la agencia espacial desde el Apolo 17 en 1972. Prepara el terreno para Artemis III el próximo año, en el que otra tripulación de Orion practicará el acoplamiento con módulos de alunizaje en órbita alrededor de la Tierra. A ello le seguirá el alunizaje de dos astronautas cerca del polo sur lunar en Artemis IV, en 2028.

Aunque Artemis II puede estar siguiendo la ruta del Apolo 13, recuerda más al Apolo 8 y a los primeros visitantes lunares de la humanidad, que orbitaron la Luna en la Nochebuena de 1968 y leyeron del libro del Génesis.

Glover dijo que volar a la Luna durante la conmemoración cristiana de la Semana Santa le hizo sentir “la belleza de la creación”. La Tierra, afirmó el fin de semana, es un oasis en medio de “un montón de nada, esta cosa que llamamos el universo”, donde la humanidad existe como una sola.

“Esta es una oportunidad para que recordemos dónde estamos, quiénes somos, y que somos una sola cosa y tenemos que salir adelante juntos”, manifestó Glover mientras entrelazaba las manos con sus compañeros de tripulación.