Registra Nuevo Laredo escasas lluvias en 2026 pese a ligeros incrementos

El acumulado anual apenas alcanza 39 milímetros; CILA confirma que el río Bravo se mantiene en niveles normales sin riesgo para la población

Nuevo Laredo, Tam.- Aunque las precipitaciones pluviales han sido limitadas en la región, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) reportó un ligero incremento en los acumulados de lluvia durante el pasado fin de semana, sin que esto represente riesgos para la población.

“Las precipitaciones han sido pocas en lo que va del año, apenas acumulamos 39 milímetros en 2026. Y, aunque hubo un ligero incremento en el nivel del río Bravo durante el fin de semana, no representa ningún riesgo, ya que se mantiene dentro de parámetros normales”, señaló Ramón Meza González, representante de CILA en Nuevo Laredo.

Meza González informó que las lluvias más significativas se registraron los días 5 y 6 de abril, con 22 y 11 milímetros, respectivamente; sumando un total de 33 milímetros en ese periodo. Con ello, el acumulado mensual alcanza los 34 milímetros, mientras que en lo que va del año 2026 se contabilizan 39 milímetros de precipitación.

En comparación con años anteriores, el funcionario indicó que el comportamiento de lluvias ha sido menor, aunque similar al registrado en 2022, cuando a estas mismas fechas se reportaban alrededor de 40 milímetros.

Respecto al comportamiento del río Bravo, señaló que actualmente se mantiene en niveles normales, con una profundidad de aproximadamente 53 centímetros a la altura de los puentes internacionales, durante las lluvias del fin de semana, el nivel incrementó cerca de 10 centímetros, alcanzando entre 60 y 63 centímetros, sin generar condiciones de alarma.

Así mismo dijo que, hasta el momento, no se tienen registros de precipitaciones río arriba, por lo que el incremento observado corresponde únicamente a lluvias locales. Subrayó que se mantiene el monitoreo constante ante posibles variaciones.

Para concluir, en cuanto a la situación de las presas internacionales, detalló que no han recibido aportaciones significativas de agua: la presa La Amistad se encuentra al 19 por ciento de su capacidad, mientras que la presa Falcón registra un 13 por ciento.