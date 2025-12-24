Registra ‘martes de mercado’ algunos descensos en los precios

Luego de varias semanas, ceden altos costos con una tendencia a la baja

(Foto: José García/Líder Web). Cada martes asisten cientos de familias a los supermercados, buscando ofertas en los productos básicos.

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, se registraron algunos descenso en los precios de los productos básicos.

Ejemplo de ello es la mandarina, que ha reducido su costo hasta los 80 pesos, desde los 83 en que se vendía y que llegó a costar por arriba de los 100 pesos.

El chile poblano también ha cedido unos pesos, al pasar de los 59 a los 47 pesos.

La tapa de huevos, de 30 piezas, sigue en el rango de los 85 a los 105 pesos, según marca de preferencia.

Mientras que el limón se mantiene a 30 pesos el kilo, el chile serrano pasó de 45 a 43 pesos el kilo y el chile jalapeño de 40 a 29 pesos.

El tomate subió de 11 a 15 pesos, la papa morena se mantiene en 10 pesos y la papa blanca en 40.