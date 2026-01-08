Refuerzan Cachorros de Chicago rotación al adquirir a Edward Cabrera

El derecho llega desde Marlins de Miami tras canje, es elegible a arbitraje y fortalece cuerpo abridor

El dominicano Edward Cabrera, de los Marlins de Miami, lanza en un duelo ante los Mets de Nueva York, el 28 de septiembre de 2025 (AP Foto/Lynne Sladky, archivo)

CHICAGO.- Los Cachorros de Chicago incorporaron el miércoles a Edward Cabrera a su rotación, al adquirir al lanzador derecho en un canje con los Marlins de Miami, su primer movimiento importante de cara a la próxima campaña.

Chicago envió al jardinero Owen Caissie y a los prospectos dominicanos del cuadro Cristian Hernández y Edgardo de León con destino a Miami a cambio de Cabrera, quien tuvo un récord de 8-7 con una efectividad de 3.53 en 26 aperturas, la cifra máxima de su carrera, el año pasasdo.

Acumuló una labor de 137 innings y dos tercios.

Caissie, de 23 años, podría competir por un puesto titular en los Marlins después de hacer su debut en las Grandes Ligas en agosto. Caissie, selección de segunda ronda en el draft amateur de 2020, bateó .192 en 12 juegos con los Cachorros, pero tuvo un promedio de .286 con 22 jonrones y 55 carreras impulsadas con la sucursal de la Triple-A en Iowa la temporada pasada.

Cabrera es elegible para el arbitraje salarial y no puede convertirse en agente libre sino hasta después de la temporada 2028.

Los Cachorros terminaron segundos en la División Central de la Liga Nacional el año pasado con un récord de 92-70. Llegaron a los playoffs por primera vez desde 2020 antes de ser eliminados por Milwaukee en una serie divisional de la Liga Nacional, de cinco juegos.

Cabrera, quien cumplirá 28 años en abril, se une a una rotación variada que también incluye a Matthew Boyd, Shota Imanaga, Cade Horton y Jameson Taillon. Colin Rea y el mexicano Javier Assad son dos opciones más para la rotación, y Justin Steele está regresando de una cirugía en el codo izquierdo el 18 de abril.

Cabrera, de 1,96 metros, hizo su debut en las Grandes Ligas con Miami en 2021. Tiene un récord de 25-29 con una efectividad de 4.07 en 87 aperturas en su carrera y dos apariciones como relevista.

El quisqueyano llega a Chicago con algunas preocupaciones por lesiones, incluidas ampollas recurrentes en el dedo medio derecho. También fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 1 de septiembre por un esguince en el codo derecho.

Regresó el 23 de septiembre y lanzó cinco entradas en blanco contra los Mets de Nueva York en su última apertura de la temporada el 28 de septiembre.