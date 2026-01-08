Rechaza Warner Bros. Discovery oferta de Paramount y respalda acuerdo con Netflix

La torre de agua de Paramount Pictures en Los Ángeles el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/Jae C. Hong)

NUEVA YORK.- Warner Bros. rechazó nuevamente la oferta de adquisición de Paramount y les dijo a los accionistas el miércoles que se mantuvieran con la oferta rival de Netflix.

La dirección de Warner ha rechazado repetidamente las propuestas de Paramount, propiedad de Skydance, y hace solo unas semanas instó a los accionistas a apoyar la venta de su negocio de streaming y estudio a Netflix por 72.000 millones de dólares. Mientras tanto, Paramount ha hecho esfuerzos para mejorar su oferta hostil de 77.900 millones de dólares por toda la compañía.

Warner Bros. Discovery afirmó el miércoles que su junta determinó que la oferta de Paramount no favorece los intereses de la empresa ni de sus accionistas. Nuevamente recomienda a los accionistas apoyar el acuerdo con Netflix.

“La oferta de Paramount sigue proporcionando un valor insuficiente que incluye términos como una cantidad extraordinaria de financiamiento de deuda que crea riesgos para cerrar y la falta de protecciones para nuestros accionistas si no se completa una transacción”, declaró en un comunicado el presidente de Warner Bros. Discovery, Samuel Di Piazza Jr. En contraste, agregó, el acuerdo de la compañía con Netflix “ofrecerá un valor superior con mayores niveles de certeza”.

Hasta el momento, Paramount no ha respondido a una solicitud de comentarios. La oferta hostil de la compañía sigue sobre la mesa. Los accionistas de Warner tienen hasta el 21 de enero para ofrecer sus acciones.

A finales del mes pasado, Paramount anunció una “garantía personal irrevocable” del fundador de Oracle, Larry Ellison —quien es el padre del CEO de Paramount, David Ellison— para respaldar 40.400 millones de dólares en financiamiento de capital para la oferta de la compañía. La empresa también aumentó su pago prometido a los accionistas a 5.800 millones de dólares si el acuerdo es bloqueado por los reguladores, igualando lo que Netflix ya había puesto sobre la mesa.

En su carta del miércoles a los accionistas, Warner expresó preocupaciones sobre un posible acuerdo con Paramount. La empresa señaló que, esencialmente, considera la oferta como una compra apalancada, que incluye mucha deuda, y también mostró restricciones operativas que, según dijo, fueron impuestas por la oferta de Paramount y podrían “dificultar la capacidad de WBD para desempeñarse” durante toda una transacción.

La batalla por Warner y el valor de cada oferta se complica porque Netflix y Paramount quieren cosas diferentes. La adquisición propuesta por Netflix incluye solo el negocio de estudio y streaming de Warner, incluidas sus divisiones de producción de TV y cine y plataformas como HBO Max. Pero Paramount quiere toda la compañía, que, además del estudio y streaming, incluye redes como CNN y Discovery.

Si Netflix tiene éxito, las operaciones de noticias y cable de Warner se escindirían en su propia empresa, bajo una separación previamente anunciada.

Una fusión con cualquiera de las dos compañías podría tardar más de un año en cerrarse y atraerá un tremendo escrutinio antimonopolio. Debido a su tamaño y posible impacto, casi con certeza desencadenará una revisión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que podría demandar para bloquear la transacción o solicitar cambios. Otros países y reguladores en el extranjero también podrían impugnar la fusión. Y se espera que la política entre en juego en el régimen del presidente Donald Trump, quien ha dado indicios sin precedentes sobre su participación personal en la posibilidad de que se lleve a cabo un acuerdo.

Grupos comerciales de toda la industria del entretenimiento han sonado la alarma sobre ambos acuerdos.

En una declaración dirigida el miércoles a un subcomité antimonopolio del Congreso, Cinema United —que representa a más de 60.000 pantallas de cine en todo el mundo— reiteró que estaba “profundamente preocupado” de que la adquisición de Netflix pudiera perjudicar tanto a los cinéfilos como a las personas que trabajan en los cines, señalando la anterior dependencia del gigante del streaming en su plataforma en línea. El grupo dijo que sus preocupaciones no eran “menos serias” con respecto a la oferta de Paramount, y advirtió sobre las consecuencias de una mayor consolidación en general, lo que, según dijo, podría generar pérdidas de empleo y menos diversidad en la realización de películas.