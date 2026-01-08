El Dólar
Realiza Barra de Abogados de Nuevo Laredo primera asamblea del año

Con la presencia de abogados de todas las especialidades

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Barra de Abogados de Nuevo Laredo llevó a cabo su primera asamblea del año 2026, con la presencia de abogados de todas las especialidades. La mesa directiva, encabezada por el presidente entrante, Jorge Luis Miranda Niño, expuso los puntos a tratar y dio un mensaje de agradecimiento, unión y esperanza para lograr los objetivos establecidos.

La asamblea fue muy participativa, con los abogados presentes dando su punto de vista y votando para la aprobación de diferentes acciones que se llevarán a cabo. Entre los temas tratados, se informó de cursos de capacitación gratuitos para los miembros que así lo deseen, uno de los cuales empezará este próximo sábado y será impartido por el maestro David Ojeda. El curso será de Expresión Oral, un tema fundamental para los abogados en su práctica profesional.

Al finalizar la asamblea formal, se sostuvo una amena convivencia y se partió la tradicional rosca de reyes, un momento que simboliza la unión y la amistad entre los miembros de la Barra de Abogados.

La asamblea fue un éxito y se espera que sea el inicio de un año productivo y lleno de logros para la Barra de Abogados de Nuevo Laredo.

 

