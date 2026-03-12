Refuerza Tránsito operativos contra autos estacionados en banquetas y carriles

Los agentes continúan aplicando las disposiciones del reglamento vial y proceden conforme a la normativa vigente cuando detectan vehículos en lugares prohibidos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal mantienen operativos de vigilancia en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de retirar vehículos que se encuentren estacionados sobre banquetas o en carriles de circulación, acciones encaminadas a mantener el orden y la seguridad vial en la vía pública.

De acuerdo con información de la corporación, durante los recorridos los oficiales detectan unidades que invaden espacios destinados al tránsito peatonal o que permanecen detenidas en carriles por donde deben circular los vehículos. Estas prácticas, señalaron las autoridades, representan un riesgo para peatones y automovilistas, además de generar obstrucciones en el flujo vehicular.

La dependencia recordó que las banquetas están destinadas exclusivamente para el paso de peatones, por lo que estacionar vehículos sobre ellas constituye una infracción al reglamento de tránsito. Asimismo, se reiteró que los carriles de circulación deben mantenerse libres, ya que detener o estacionar vehículos en estos espacios puede provocar congestionamientos y aumentar la posibilidad de accidentes.

Ante esta situación, los agentes continúan aplicando las disposiciones del reglamento vial y proceden conforme a la normativa vigente cuando detectan vehículos en lugares prohibidos.

Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar únicamente los espacios autorizados para estacionarse, como cajones señalizados o áreas permitidas en la orilla de la calle, con el fin de evitar sanciones y contribuir a una movilidad más segura para peatones y automovilistas.