Refuerza Ayuntamiento operativos ante intensas temperaturas

Los operativos de hidratación se realizan en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, priorizando avenidas principales, plazas, parques, hospitales, paradas de camiones y zonas con alta concentración de trabajadores. [Agencias]

Los operativos de hidratación se realizan en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, priorizando avenidas principales, plazas, parques, hospitales, paradas de camiones y zonas con alta concentración de trabajadores. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Ante el pronóstico de temperaturas superiores a los 43 grados centígrados y sensaciones térmicas que podrían alcanzar hasta los 47 grados, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo ha reforzado los operativos carrusel de hidratación en distintos puntos de la ciudad y mantiene activas las Clínicas UNE como espacios seguros para que la ciudadanía pueda resguardarse durante las horas de mayor intensidad del calor.

El Director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández, informó que los operativos de hidratación se realizan en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, priorizando avenidas principales, plazas, parques, hospitales, paradas de camiones y zonas con alta concentración de trabajadores, particularmente en los sectores industrial y de la construcción.

“El trabajo preventivo es la parte neurálgica de Protección Civil. Por instrucciones de nuestra presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, hemos redoblado esfuerzos para proteger la salud de las y los neolaredenses durante esta temporada de calor extremo”, señaló.

El funcionario explicó que, gracias a las acciones preventivas implementadas por el Gobierno Municipal, no se han registrado casos de golpe de calor, únicamente algunos casos de deshidratación que han sido atendidos oportunamente por personal paramédico y canalizados a instituciones hospitalarias cuando ha sido necesario.

Añadió que los llamados relacionados con personas en situación de vulnerabilidad expuestas al calor han incrementado un 25%, situación que ha permitido fortalecer los operativos de vigilancia y atención inmediata.

Fernández Díez de Pinos reiteró que cualquier persona puede sufrir afectaciones derivadas de las altas temperaturas, por lo que recomendó evitar la exposición prolongada al sol, particularmente entre las 11:00 AM y 5:00 PM, mantenerse hidratado constantemente, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como procurar periodos frecuentes de descanso en actividades laborales realizadas al exterior.

De igual forma, recordó que las Clínicas UNE permanecen disponibles para que las familias puedan permanecer en un espacio fresco y seguro durante las horas de mayor intensidad del calor de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., ubicadas en las colonias Valles del Paraíso, El Campanario, Valles de Anáhuac y Nueva Era, mientras que los puntos móviles de hidratación continúan recorriendo diversos sectores de la ciudad.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a no dejar menores de edad, adultos mayores o mascotas al interior de vehículos, ya que las temperaturas pueden incrementarse exponencialmente en cuestión de minutos, poniendo en riesgo la vida de quienes permanecen en ellos.

Finalmente, Protección Civil informó que existe una probabilidad del 30% de lluvias durante las próximas horas derivado de los efectos asociados a la tormenta tropical Berta, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal y de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo.

Para reportar cualquier situación de emergencia o solicitar apoyo, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 712-89-11, 712-21-24 y 712-30-30, así como al número de emergencias 911.