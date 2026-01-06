Refrenda alcaldesa Carmen Lilia Canturosas respaldo al sector salud

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día de la Enfermera y el Enfermero, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó una emotiva ceremonia de homenaje y reconocimiento a la invaluable labor que realizan estos profesionales de la salud, refrendando el firme compromiso de su gobierno con el fortalecimiento del sector salud en la ciudad.

Ante cientos de enfermeras y enfermeros provenientes de distintos hospitales públicos y privados, la alcaldesa entregó reconocimientos a la trayectoria de destacados integrantes del gremio, destacando su vocación, entrega y papel fundamental en la atención y recuperación de los pacientes, así como en el acompañamiento de las familias en los momentos más complejos.

Durante su mensaje, la presidenta municipal subrayó el profundo agradecimiento que Nuevo Laredo tiene con el personal de enfermería, reconociendo que su labor trasciende lo profesional para convertirse en un verdadero acto de humanidad y servicio social.

“Esos reconocimientos que hoy sostienen en sus manos son apenas un pequeño símbolo de la enorme deuda de gratitud que Nuevo Laredo tiene con ustedes. Ustedes han estado ahí en los momentos más críticos, siendo la mano que sostiene al paciente y la voz que da calma a las familias. Su trayectoria es el legado de una ciudad más sana y más humana”, expresó.

Como parte del homenaje, el Gobierno Municipal ofreció un desayuno especial al personal de enfermería que labora en hospitales, clínicas y en diversos ámbitos del sector salud, como un gesto de reconocimiento y cercanía institucional hacia quienes diariamente cuidan la salud de la población.

En su intervención, Carmen Lilia Canturosas reiteró que su administración mantiene una visión humanista y una política pública enfocada en dignificar el trabajo del personal de salud, impulsando mejores condiciones laborales y espacios adecuados para el desempeño de su labor.

“Como Presidenta Municipal, me comprometo a seguir gestionando incansablemente para que sus condiciones laborales y los espacios donde desempeñan su labor sean dignos de la grandeza de su profesión. Quiero concluir expresando el más profundo reconocimiento de este Gobierno Municipal para cada una de las enfermeras y cada uno de los enfermeros al servicio de la salud en Nuevo Laredo”, afirmó.

A nombre del gremio, la enfermera Nadia Alejandra Gutiérrez Gómez agradeció al Gobierno Municipal por visibilizar y enaltecer el trabajo que realizan las enfermeras y los enfermeros en la ciudad, reiterando el compromiso del sector con el bienestar y la salud de las familias neolaredenses.

Con este acto, el Gobierno de Nuevo Laredo reafirma su compromiso político e institucional con el sector salud, reconociendo al personal de enfermería como un pilar fundamental para la construcción de una ciudad más justa, solidaria y con mejor calidad de vida para todas y todos.