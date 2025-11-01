Recuerde retrasar 1 hora su reloj; inicia horario de invierno este domingo

Esta noche, antes de irse a dormir, actualice sus dispositivos

Nuevo Laredo, Tam. – Con la entrada de la estación de invierno, con ella se viene el cambio de horario.

Por lo que este domingo 2 de noviembre, todos los relojes de esta ciudad fronteriza, tendrán que atrasarse 1 hora.

Se recomienda que esta noche de sábado, antes de irse a dormir, se actualicen los dispositivos.

De esta manera, al despertar, se tendrá el nuevo horario.

También hay que tener cuidado y no confundirse, pues algunos celulares se actualizan automáticamente. Solo hay que estar pendiente de ello para no padecer alguna confusión.

Cabe señalar que el invierno de este 2025, en el hemisferio norte, comenzará el 21 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno.

Así mismo se ha dado conocer que para la temporada invernal 2025-2026, por parte del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que en esta temporada se prevén en total entre 48 y 50 frentes fríos, los que comenzaron el 1 de septiembre, y se prevé concluyan hasta mayo del 2026.