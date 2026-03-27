Recorre Miranda Niño colonia Mirador y escucha a vecinos

Durante su visita, platicó con los colonos y recibió peticiones jurídicas, que es su especialidad

Nuevo Laredo, Tam.- El Lic. Jorge Luis Miranda Niño realizó un recorrido por las calles de la colonia Mirador, llevando el periódico Regeneración y los 100 postulados morenistas. Durante su visita, platicó con los colonos y recibió peticiones jurídicas, que es su especialidad.

“Hay que conocer de cerca las inquietudes y necesidades de los vecinos de las diferentes colonias de nuestra ciudad”, comentó Miranda Niño. El abogado, que ha recorrido las calles de la ciudad, estuvo acompañado de un grupo cercano de afines al movimiento de Regeneración Nacional.

Miranda Niño y su equipo visitaron visitaron un gran número de familias y negocios de la colonia Mirador. “Dicen que por donde quiera anda, Miranda”, mencionó el abogado, “y vamos a hacer honor a esa frase”, agregó con confianza.

El Lic. Jorge Luis Miranda Niño sigue trabajando para escuchar y atender a los ciudadanos, y su compromiso con la comunidad es evidente en su labor diaria.