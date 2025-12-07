Recorre Café con Llamas la Historia de ‘El Rancho’, su Majestad el Taco en Nuevo Laredo

Axa recordó que “El Cabo” Mancilla era un apasionado de la buena música, un conocedor nato y un promotor incansable del acervo cultural mexicano

Axa recordó que “El Cabo” Mancilla era un apasionado de la buena música, un conocedor nato y un promotor incansable del acervo cultural mexicano. [Cortesía]

Axa recordó que “El Cabo” Mancilla era un apasionado de la buena música, un conocedor nato y un promotor incansable del acervo cultural mexicano. [Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.- Café con Llamas trasladó esta semana su mesa de conversación al emblemático Restaurante El Rancho, mejor conocido como su majestad, el taco, un referente gastronómico y cultural de Nuevo Laredo con más de cinco décadas de historia.

En este espacio cargado de tradición, recordamos el legado de Alberto “El Cabo” Mancilla, fundador de este emblemático restaurante familiar que hoy sigue latiendo gracias al trabajo de sus hijos.

“Mi papá comenzó con una cocina sencilla, una barra y unas mesas al aire libre. Nunca imaginó que esto se convertiría en lo que hoy es El Rancho”, compartió Axa Mancilla durante la charla, a un año del fallecimiento de su padre.

Lo que inició como un pequeño punto de reunión se transformó, con esfuerzo y visión, en un restaurante icónico con salones para recepciones, música en vivo y un entorno donde la comida es solo la primera entrada: el ingrediente sustancial siempre fueron las tradiciones.

Axa recordó que “El Cabo” Mancilla era un apasionado de la buena música, un conocedor nato y un promotor incansable del acervo cultural mexicano.

Durante décadas colaboró en el programa radiofónico “La Hora del Rancho”, una travesía sonora por el pasado musical de Nuevo Laredo, de México y del mundo, transmitida a través de la señal de Stereo 91.

Con este episodio desde El Rancho, Café con Llamas rinde homenaje no solo a un restaurante, sino a una familia que convirtió la gastronomía michocana en un punto de encuentro emocional para generaciones enteras.

Aquí, donde el taco es majestad y la historia se sirve caliente, Nuevo Laredo sigue encontrando identidad, sabor y memoria.

El episodio completo ya está disponible en nuestro portal Llamas Comunicación, en YouTube, Spotify y Amazon Music.