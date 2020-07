Recomiendan no adelantar compras de listas escolares

NUEVO LAREDO, TAM.- No apresurarse a comprar las listas escolares y esperar el apoyo que otorgará el gobierno municipal, es el llamado que hace a maestros y padres de familia, Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo en vísperas del nuevo inicio del ciclo escolar 2020-2021.

Pidió a los maestros ser considerados con la situación económica que se presenta en los hogares a causa de la pandemia por Covid-19.

“Las autoridades estatales son quienes definirán las estrategias. Es importante esperar hasta el último momento y no solicitar materiales antes de conocer cuáles serán los procedimientos que se van a tratar para no hacer que el padre gaste de más o que tenga gastos excesivos de material que no se va a requerir al momento”, explicó.

A los padres de familia que deseen hacer algunas compras lo pueden hacer con material básico, pero lo esencial.

“Hago el llamado a mis compañeros directores y maestros a esperar los materiales de apoyo que ya anunció el presidente municipal Enrique Rivas que se darán a los alumnos de educación básica, esto viene a ser un apoyo en la economía de las familias”, comentó.

Señaló que son dos aspectos que se van a conjugar en apoyo a las familias de los más de 80 mil alumnos de educación básica, de los cuales, hasta la fecha no se ha definido la fecha de regreso a clases, si de manera virtual o presencial.

“Que los maestros no soliciten más material de lo que se va a requerir, que esperen los apoyos, que no se precipitan en las compras y que el maestro solicite sólo lo necesario para iniciar los trabajos”, concluyó.