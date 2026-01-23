Recomiendan mecánicos usar anticongelante ante frío extremo

(Foto: Iván Zertuche/Líder Web). Es importante revisar los niveles en los vehículos para evitar mayores daños en los coches.

Nuevo Laredo, Tam. — Ante el anuncio de la llegada de las bajas temperaturas, que se prevén bajo cero este fin de semana, Líder Web se dio a la tarea de recopilar recomendaciones y tips para proteger los vehículos ante la llegada de una ola ártica.

“Principalmente las personas deben checar los niveles, esto lo que es el aceite de motor, aceite de transmisión, que traiga siempre anticongelante, el que debe llevar como es el de fabricante concentrado 50 y 50%. Sin duda, es preciso que siempre traiga anticongelante para evitar se congele el agua en caso de usarla para el funcionamiento del motor y en el sistema de enfriamiento”, recomendó Juan Felipe Palacios Zamora, mecánico y propietario del Taller Palacios.

Así mismo recomendó que muy por encima de todo, el utilizar en todo momento anticongelante es vital, ya que el agua tiende a congelarse, tapar radiadores, válvulas y mangueras e incluso podría reventarlas, lo que también perjudica la bomba de agua.

“Sin duda yo a mis clientes recomiendo siempre un mantenimiento preventivo y usar siempre anticongelante para evitar que se truene el radiador, se dañen las cabezas, el empaque de la cabeza, también evitar se dañe la bomba de agua,” concluyó Juan Felipe.