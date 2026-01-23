TikTok finaliza un acuerdo para formar una nueva entidad estadounidense

El logo de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de septiembre de 2020, en Tokio. (AP Foto/Kiichiro Sato, Archivo)

TikTok cerró un acuerdo para crear una nueva entidad estadounidense, evitando la amenaza inminente de una prohibición en Estados Unidos que lleva años debatiéndose y afectaría a una red social que, solo allí, utilizan más de 200 millones de personas.

La plataforma de videos firmó acuerdos con importantes inversionistas como Oracle, Silver Lake y la firma de inversión emiratí MGX, para formar la nueva empresa conjunta TikTok U.S. La nueva versión operará bajo “salvaguardias definidas que protegen la seguridad nacional a través de una exhaustiva protección de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios en Estados Unidos”, informó la compañía el jueves en un comunicado. Los usuarios estadounidenses de TikTok pueden seguir usando la misma aplicación.

El presidente Donald Trump elogió el acuerdo en una publicación en su red social, Truth Social, en la que dio las gracias a su homólogo de China, Xi Jinping, “por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el Acuerdo”. Agregó que espera “que en el futuro me recuerden aquellos que usan y aman TikTok”.

Adam Presser, que fue jefe de operaciones, confianza y seguridad de TikTok, será el director general de la nueva empresa. Trabajará con una junta directiva de siete miembros, la mayoría de ellos estadounidenses, que incluye al director general de la plataforma, Shou Chew.

El acuerdo pone fin a años de incertidumbre sobre el futuro de la popular plataforma de videos en Estados Unidos. Tras recibir el apoyo de una amplia mayoría bipartidista en el Congreso, el expresidente Joe Biden promulgó una ley que prohibiría las operaciones de TikTok en Estados Unidos si no encontraba un nuevo propietario en lugar de la compañía china ByteDance. La plataforma tenía programado dejar de operar en Estados Unidos en enero de 2025, de acuerdo con el plazo establecido por la normativa, y dejó de funcionar durante unas horas. Pero en su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva para mantenerla abierta mientras se buscaba un acuerdo para la venta de la empresa.

“La posición de China sobre TikTok ha sido consistente y clara”, dijo Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores chino en Beijing acerca del acuerdo de TikTok y la publicación de Trump en Truth Social. Su comunicado del viernes se hizo eco de una declaración previa de la embajada del país en Washington.

Además de reforzar la protección de datos —los de los usuarios estadounidenses se almacenarán en un sistema local gestionado por Oracle—, la empresa conjunta también se enfocará en el algoritmo de TikTok. La fórmula de recomendación de contenido, que ofrece a los usuarios videos específicos adaptados a sus preferencias e intereses, será entrenada, probada y actualizada nuevamente con datos de los usuarios locales, explicó la firma en su anuncio.

El algoritmo ha sido un tema central en el debate acerca de la seguridad sobre TikTok. China mantenía que debía estar bajo control chino por ley. Pero la norma aprobada con apoyo bipartidista en el Capitolio decía que cualquier desinversión de TikTok debía significar que la plataforma cortara lazos —específicamente el algoritmo— con ByteDance. Según los términos de este acuerdo, ByteDance licenciará el algoritmo a la entidad estadounidense para su reentrenamiento.

La ley prohíbe “cualquier cooperación con respecto al funcionamiento de un algoritmo de recomendación de contenido” entre ByteDance y un nuevo grupo potencial de propiedad estadounidense, por lo que no está claro cómo se resolverá la continuidad de ByteDance en el acuerdo.

“Quién controla TikTok en EEUU tiene mucha influencia sobre lo que los estadounidenses ven en la aplicación”, dijo Anupam Chander, profesor de derecho y tecnología en la Universidad de Georgetown.

Oracle, Silver Lake y MGX son los tres inversores gestores, cada uno con una participación del 15%. La firma de inversión de Michael Dell, el multimillonario fundador de Dell Technologies, también tiene una parte. ByteDance retiene el 19,9% de la empresa conjunta.