Recomiendan lavar ropa comprada en pulgas

NUEVO LAREDO, TAM. – Debido a los bajos costos que ofrecen, las pulgas son una opción para economizar al momento de comprar diversos artículos y prendas de vestir, sin embargo, comprar ropa en estos lugares representa un riesgo para la salud, si no son tratadas adecuadamente antes de usarlas.

Antonio García, médico de un consultorio genérico dijo que las prendas provenientes de pacas pueden estar contaminadas con agentes biológicos como virus, bacterias y hongos que provocan enfermedades en la población.

“Ante la necesidad de muchas personas de vender o comprar ropa usada, nosotros recomendamos no probarse las prendas hasta lavarlas con agua y jabón y dejarlas expuestas al sol para su secado, también es importante no comprar ropa interior usada”, manifestó.

Explicó que en cuanto a los riesgos para la salud al adquirir ropa usada o de segunda mano pueden ser los siguientes: la ropa puede estar contaminada por virus, bacterias y hongos y ocasionar infecciones en la piel al usar estas prendas o puede estar infestada por insectos como piojo o ácaros, que producen comezón o lesiones por rascado.

“La manera de prevenir infecciones es la buena revisión al comprar y antes de usarlas deberán lavarse con agua, detergente y cloro para eliminar todo tipo de virus e infecciones, el problema de la ropa que venden en las pulgas o ventas de garaje, es que no sabemos de dónde viene o como la guardan, hay veces que compran contenedores de ropa usada que no la lavan y el problema es que viene contaminada con ácaros o virus que nos pueden causar muchas enfermedades”, resaltó.

El médico aseguró que hay ropa contaminada por animales tan pequeños que no los podemos ver y no nos damos cuenta hasta que no nos probamos la prenda.

“Aun así, aunque la laven no queda totalmente limpia además de que ahorita con la contingencia no se debe andar en pulgas donde se junta la gente y rompen la sana distancia y es más fácil que se contaminen”, mencionó.

García exhortó a la población a no usar este tipo de prendas hasta que estén bien descontaminadas para evitar enfermedades tanto virales como de la piel.