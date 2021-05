Reciben a Independiente con cariño

NUEVO LAREDO, TAM.- En las colonias Palacios y Matamoros, los vecinos reciben con cariño y apoyo al candidato independiente a la presidencia municipal Víctor “El Güero” Vergara, lo recordaron por ser el lugar donde vivió de niño, y externaron sus necesidades.

“Me trae muchos recuerdos este sector porque yo estudiaba aquí y siempre caminaba por la placita, estamos muy contentos de su preferencia porque se va a reflejar este 6 de junio” dijo.

Los vecinos pidieron al candidato independiente apoyo a los pequeños comerciantes y expusieron sus necesidades.

“A mí me gusta escuchar a los ciudadanos porque me nutre mucho para mis propuestas de gobierno, voy a apoyar a los micro, pequeños y medianos emprendedores, ésta es una candidatura independiente que no le pertenece a ningún partido político, le pertenece a los ciudadanos de Nuevo Laredo, si impulsamos al comercio es una cadenita para generar empleo en la ciudad”, indicó.

El candidato independiente a la presidencia municipal Víctor “El Güero” Vergara se comprometió a solucionar los problemas urgentes de estas colonias.