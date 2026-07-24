Recibe Trump a Dodgers en la Casa Blanca por título mundial

El presidente estadounidense reconoció al campeón de la Serie Mundial y elogió a Shohei Ohtani y Freddie Freeman

El presidente Donald Trump aparece en el escenario de la escuela secundaria Wheeler High School, el miércoles 22 de julio de 2026, en Marietta, Georgia. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

El presidente Donald Trump aparece en el escenario de la escuela secundaria Wheeler High School, el miércoles 22 de julio de 2026, en Marietta, Georgia. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump agasajó a Shohei Ohtani, Freddie Freeman y a los demás Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de la Serie Mundial, el jueves en la Casa Blanca, donde calificó al equipo como “una de las grandes marcas en cualquier parte del mundo” durante un acto en el Rosedal para celebrar su segundo título en el mismo número de años.

Trump dijo que los Dodgers superaron por poco a los Azulejos de Toronto en el séptimo juego el pasado noviembre y que eso coronó “una tremenda serie”. Indicó que le sorprendió enterarse de que los Dodgers nunca antes habían ganado títulos consecutivos, pero también especuló sobre un tercero seguido.

“Me emociona decir: bienvenidos de nuevo a la Casa Blanca”, dijo . “Y quizá los vea otra vez el año que viene”.

Trump agasajó al equipo en el Salón Este de la Casa Blanca en abril de 2025 para conmemorar su campeonato de la Serie Mundial de 2024 sobre los Yankees de Nueva York . Dijo antes del acto más reciente que lo que más le entusiasmaba era conocer a Ohtani, a quien comparó extensamente con el legendario Babe Ruth —incluso al decir que el astro de los Dodgers era posiblemente el mejor bateador y lanzador del béisbol.

“Es realmente un grande, cuando hablas de una marca, es una de las grandes marcas en cualquier parte del mundo”, dijo Trump acerca de los Dodgers.

El presidente habló frente a una mesa con dos trofeos de la Serie Mundial y una camiseta Trump 47 , que el equipo le obsequió.

Los Dodgers también le dieron a Trump lo que parecía una réplica de un anillo de la Serie Mundial. Eso llevó a Trump a exclamar: “¡Guau! ¿Tengo que reportar esto? No quiero reportar esto” antes de deslizar el anillo en el bolsillo interior de su saco.

Trump dice que la guerra con Irán le ha impedido seguir de cerca el béisbol

Quienes estaban entre el público llevaban gorras azules de los Dodgers para protegerse del brillante sol, y una banda tocó una versión instrumental con toque jazzístico de “I Love LA ”, de Randy Newman, antes de que Trump subiera al escenario.

Trump describió el épico tercer juego de la Serie Mundial del año pasado, durante el cual los Dodgers ganaron 6-5 en 18 entradas. Trump dijo que se quedó despierto hasta alrededor de las 3 de la mañana para verlo, al señalar que “fue un juego largo, pero increíble” .

“Pensé que era un juego que iban a perder unas cuatro o cinco veces, y terminaron ganando”, dijo. “La suerte también está bien, ¿no?”.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, estuvo de acuerdo: “La suerte está bien ”.

“Pero con talento consigues mucha suerte”, continuó Trump.

El presidente dijo que habló brevemente con Roberts antes del acto y se enteró de que su equipo actualmente tiene el mejor récord del béisbol, al señalar: “He estado un poco ocupado con Irán y algunas otras cosas”.

Esa fue su única referencia durante el acto a los combates en Oriente Medio, que han escalado en ambos bandos en los últimos días.

Roberts también habló brevemente, al decir: “Vamos por un tricampeonato”.

Los equipos campeones de béisbol han acudido a la Casa Blanca desde 1869, cuando el presidente Ulysses S. Grant recibió a los Cincinnati Red Stockings. Fueron el primer equipo plenamente profesional en visitar la Casa Blanca y terminaron invictos esa temporada, aunque la Serie Mundial no se estableció en su forma moderna hasta 1903.

Las visitas de equipos deportivos a Trump en la Casa Blanca a veces han sido fuente de controversia desde su primer mandato. Eso incluye 2018, cuando el presidente retiró una invitación a los Eagles de Filadelfia, campeones del Super Bowl, después de que muchos jugadores sugirieron que podrían saltarse ese viaje.

Esta vez, el jardinero derecho de los Dodgers Mookie Betts no asistió al acto del jueves en el Jardín de las Rosas , aunque sí acudió a la visita de 2025. Dijo que prefiere pasar con su familia lo que son los días libres programados para el equipo .

Los Dodgers consideraron originalmente ir a la Casa Blanca en abril durante una serie contra los Nacionales de Washington, pero un calendario apretado al inicio de la temporada no lo permitió. En su lugar, están en la capital del país durante el día libre entre una serie recién concluida ante los Filis de Filadelfia y el juego inaugural del viernes contra los Mets de Nueva York en Queens.

La Casa Blanca ha cambiado desde la última visita de los Dodgers

Desde el año pasado, Trump ha remodelado el Rosedal y añadió una zona de patio que recuerda a su club Mar-a-Lago en Florida. En el acto del jueves para los Dodgers, hizo referencia al “Paseo de la Fama” instalado en la columnata, que presenta placas de presidentes anteriores junto con insultos partidistas contra Joe Biden y otros demócratas.

“Podría poner a algunos de los grandes Dodgers en la pared”, bromeó Trump. “Pero pensé que quizá es más apropiado que pongamos a los presidentes”.

Trump, aficionado al béisbol y neoyorquino de nacimiento, ha estado durante años estrechamente asociado con los Yankees de Nueva York, cuyo fallecido propietario George Steinbrenner era un amigo cercano. Trump mencionó a Steinbrenner el jueves, al decir: “Él haría cualquier cosa para ganar” antes de decirles a los dueños del equipo de los Dodgers: “Pero ustedes están haciendo lo mismo”.

El presidente no siempre es tan elogioso con los equipos. El miércoles, durante un mitin en Georgia, elogió a la directiva de los Bravos de Atlanta, el equipo local, y arremetió contra los Mets por su nómina altísima y su récord perdedor.

Trump estuvo acompañado en el escenario durante ese acto por el exmánager de los Bravos Brian Snitker y por Mike Plant, presidente y director ejecutivo de la Braves Development Company.

“Ya saben, los Mets tienen el salario más alto del béisbol y pierden todo el tiempo”, dijo Trump entonces . “ Y yo digo, quizá podamos robar a este tipo”.

“Hay equipos así, que nunca bajan”, sostuvo Trump. “Luego tienes otros equipos — ‘Estamos reconstruyendo’. Llevan años reconstruyendo. No quiero mencionar equipos porque conozco a todos los dueños. Todos son amigos míos”.