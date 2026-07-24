Revela investigación que hielo en fuselaje provocó accidente de Voepass

El informe concluyó que la acumulación de hielo contribuyó al choque del avión que dejó 62 muertos en Brasil

Vista aérea del 10 de agosto de 2024 de los restos de un avión de Voepass que se estrelló el día anterior, en Vinhedo, estado de São Paulo, Brasil. (AP Foto/André Penner, archivo)

Vista aérea del 10 de agosto de 2024 de los restos de un avión de Voepass que se estrelló el día anterior, en Vinhedo, estado de São Paulo, Brasil. (AP Foto/André Penner, archivo)

SAO PAULO.- Investigadores de la Fuerza Aérea de Brasil publicaron el jueves sus conclusiones sobre el accidente aéreo de Voepass que dejó 62 muertos en 2024, luego de que el avión entrara en barrena y se estrellara en las afueras de la metrópolis de Sao Paulo.

La investigación confirmó que una combinación de condiciones severas de formación de hielo, así como fallas en sistemas mecánicos y distracciones de los pilotos, contribuyeron al choque aéreo más mortífero del país desde 2007.

El bimotor turbohélice ATR 72-500 de Voepass se estrelló en un barrio residencial de la ciudad de Vinhedo el 9 de agosto de 2024. Todas las personas a bordo murieron.

La investigación mostró que el vuelo, que se dirigía desde la ciudad de Cascavel al aeropuerto internacional de Sao Paulo, encontró una intensa formación de hielo atmosférico mientras volaba a 17.000 pies. Eso hizo que la aeronave perdiera sustentación y entrara en una “barrena plana” irrecuperable.

Las grabadoras de vuelo permitieron percatarse de que la tripulación reconoció una fuerte acumulación de hielo en el fuselaje del avión. Pero el sistema de deshielo de la aeronave sufrió fallas técnicas recurrentes, y fue activado y desactivado repetidamente durante fases cruciales del trayecto.

En una conferencia de prensa en la capital, Brasilia, los investigadores señalaron que dentro de Voepass había una “cultura de normalización de las desviaciones” sistemática, e hicieron notar que existían problemas mecánicos previos —incluidas fallas conocidas del sistema de deshielo— que se toleraban antes del despegue.

La investigación también mostró que la tripulación se distrajo con comunicaciones rutinarias por radio y tareas administrativas durante las advertencias de formación severa de hielo, y no realizó a tiempo maniobras correctivas.

Las conclusiones se presentaron a las familias de las víctimas antes de su divulgación pública.