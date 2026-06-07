Recibe ministro británico a líderes europeos en medio de ataques rusos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla con periodistas durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Kiev, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla con periodistas durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Kiev, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

LONDRES.- Un ataque ruso con drones mató el domingo a tres personas que esperaban en una parada de autobús en el sureste de Ucrania, dijo un funcionario, el mismo día en el que el primer ministro británico, Keir Starmer, recibía al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, al presidente francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Friedrich Merz, el domingo para hablar del apoyo continuo a Ucrania.

Otra persona resultó herida en el ataque con drones en Balabyne, en la región sureña ucraniana de Zaporiyia, escribió en su canal de Telegram el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov.

Otro ataque con drones distinto dañó un centro de almacenamiento de combustible nuclear gastado en la región de Kiev, a sólo 15 kilómetros (9 millas) de la central nuclear de Chernóbil, informó el Estado Mayor General de Ucrania. El ataque provocó un incendio que fue extinguido en menos de una hora. La radiación se mantenía dentro de niveles seguros, dijeron funcionarios.

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que el incidente era “profundamente preocupante ” debido a la gran cantidad de material nuclear que alberga la instalación. Dijo en un comunicado que el organismo visitaría pronto el lugar del ataque.

Por otro lado, un ataque ucraniano mató a un hombre e hirió a una mujer en la región rusa de Kursk, dijo el gobernador local, Alexander Khinshtein .

La reunión se celebrará el domingo por la noche tras un ataque ucraniano con drones a gran escala que tuvo como objetivo San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, lo que subraya la creciente capacidad de Kiev para golpear el interior del territorio ruso. El gobernador local, Alexander Beglov indicó que tres personas sufrieron heridas leves en el ataque del sábado, durante el cual se recomendó a los residentes permanecer en interiores.

Reino Unido, Francia y Alemania, el llamado grupo E3 de naciones europeas, han prestado un respaldo destacado a Ucrania tras la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Reino Unido y Francia encabezan la iniciativa de la “coalición de los dispuestos” para ofrecer garantías de seguridad a Ucrania como parte de un proceso de paz.

En el campo de batalla, enjambres de drones obstaculizan los avances y la línea del frente apenas se mueve, de modo que ambas partes han buscado una ventaja lanzando ataques de largo alcance. La guerra que siguió a la invasión rusa de su vecino ya lleva más de cuatro años en marcha, sin un final a la vista.

El ataque a San Petersburgo, que se produjo menos de 24 horas después del final del principal foro económico emblemático de la ciudad, fue un nuevo golpe embarazoso a los esfuerzos del presidente ruso, Vladímir Putin, por presentar el conflicto como un hecho lejano que no afecta a la vida cotidiana en Rusia.

Putin rechazó el viernes la propuesta de Zelenskyy de celebrar una reunión, y afirmó que no le ve “sentido”.