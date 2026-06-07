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Llega selección de Irán a Tijuana a días de iniciar el Mundial

Equipo entrenará en la frontera tras modificar planes por problemas de visas

Jugadores de irán bajan del avión en Tijuana, México en donde tendrán su campamento durante la Copa Mundial, el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Gregory Bull)
AP

TIJUANA, México.- La selección de Irán llegó a México la mañana del domingo para iniciar sus entrenamientos de cara al Mundial, antes de sus tres partidos de grupo en Estados Unidos a finales de este mes.

Ehsan Hajsafi fue el primer jugador en bajar del avión con las marcas www.usc.aero, que llegó alrededor de las 5:05 de la mañana. Encabezó al equipo a través de una breve revisión de seguridad con funcionarios mexicanos y perros antes de subir a un autobús.

El autobús se detuvo brevemente en la entrada del aeropuerto de Tijuana, donde unos 20 aficionados iraníes ondearon banderas.

La participación del equipo en el Mundial se ha visto complicada por la guerra de Irán. Los problemas para tramitar visas habían llevado previamente a Irán a trasladar su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, México, que está en la frontera con California.

El equipo ha estado entrenando en la ciudad turca de Antalya.

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